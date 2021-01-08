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Аманда Нуньес
Меган Андерсон
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#UFC 259 #MMA #UFC #Аманда Нуньес #Меган Андерсон #UFC 256

Аманда Нуньес и Меган Андерсон подерутся на UFC 259

3 часа назад

Аманда Нуньес – чемпионка UFC в женском полулегком весе (статистика боев – 20-4). Меган Андерсон провела по правилам MMA 15 боев: 11 побед и 4 поражения.

Изначально бой между ними планировался на UFC 256, но он отменился из-за травмы Нуньес. Они подерутся 6 марта на UFC 259.

Другие события UFC 259:

Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259

Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259

Текст об Аманде Нуньес:
«С детства я любила девушек. Это нормально. Это такая же любовь». Чемпионка UFC счастлива в лесбийской паре
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