Петр Ян
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#Петр Ян #MMA #UFC #UFC 259 #Алджамейн Стерлинг

Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259

8 часов назад

UFC официально подтвердил следующий бой Петра Яна – 6 марта он в рамках UFC 259 подерется с Алджамейном Стерлингом.

Постер боя:

В твиттере Ян написал: «Контракт заключен. Не могу дождаться».

Сейчас Яну 27 лет. В его карьере было 16 поединков в ММА – 15 побед и одно поражение. Последний бой (с Жозе Альдо) был титульным – в нем Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Стерлингу 31 год. У него в карьере было 19 побед и три поражения.

Другие события UFC 259:

Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259

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