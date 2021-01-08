Петр Ян
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UFC 259
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Алджамейн Стерлинг
Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259
8 часов назад
В твиттере Ян написал: «Контракт заключен. Не могу дождаться».
Сейчас Яну 27 лет. В его карьере было 16 поединков в ММА – 15 побед и одно поражение. Последний бой (с Жозе Альдо) был титульным – в нем Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Стерлингу 31 год. У него в карьере было 19 побед и три поражения.
Другие события UFC 259:
Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259
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