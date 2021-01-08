UFC 259
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Исраэль Адесанья
Ян Блахович
Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259
3 часа назад
Подтвержден еще один бой UFC 259 – 6 марта Ян Блахович подерется с Исраэлем Адесаньей.
Данные по Адесанье:
- 31 год.
- 20 боев – 20 побед.
- Дважды защищал титул чемпиона UFC в среднем весе. В последний раз – в сентябре-2020 в поединке против Паулу Косты.
Данные по Блаховичу:
- 37 лет.
- 35 боев – 27 побед и 8 поражений.
- В сентябре завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Если Адесанья победит, то станет пятым бойцом в истории UFC, который удерживал чемпионские звания в двух весах одновременно.
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