Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259

Подтвержден еще один бой UFC 259 – 6 марта Ян Блахович подерется с Исраэлем Адесаньей.

Данные по Адесанье:

31 год.

20 боев – 20 побед.

Дважды защищал титул чемпиона UFC в среднем весе. В последний раз – в сентябре-2020 в поединке против Паулу Косты.

Данные по Блаховичу:

37 лет.

35 боев – 27 побед и 8 поражений.

В сентябре завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Если Адесанья победит, то станет пятым бойцом в истории UFC, который удерживал чемпионские звания в двух весах одновременно.

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