UFC 259
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Исраэль Адесанья
Ян Блахович
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#UFC 259 #MMA #UFC #Исраэль Адесанья #Ян Блахович

Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259

3 часа назад

Подтвержден еще один бой UFC 259 – 6 марта Ян Блахович подерется с Исраэлем Адесаньей.

Данные по Адесанье:

  • 31 год.
  • 20 боев – 20 побед.
  • Дважды защищал титул чемпиона UFC в среднем весе. В последний раз – в сентябре-2020 в поединке против Паулу Косты.

Данные по Блаховичу:

  • 37 лет.
  • 35 боев – 27 побед и 8 поражений.
  • В сентябре завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Если Адесанья победит, то станет пятым бойцом в истории UFC, который удерживал чемпионские звания в двух весах одновременно.

Другие события UFC 259:

Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259

Аманда Нуньес и Меган Андерсон подерутся на UFC 259

Текст про Адесанью:
Карьеру чемпиона UFC сделали боевики и аниме. Сейчас он танцует перед клеткой с группой
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