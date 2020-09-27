Карьеру чемпиона UFC сделали боевики и аниме. Сейчас он танцует перед клеткой с группой

Адесанья бросил учебу в 18 – сразу же из-за этого возник конфликт с семьей. «Отец орал мне: «Ты не можешь бросить образование ради своих драк. У тебя нет плана». Мой старик ошибался, план у меня все-таки был», – рассказывал Адесанья.

Первый пункт плана – подтянуть борьбу . У Адесаньи была хорошая ударная школа, но борьба тяжело давалась ему. Адесанья нашел еще один источник вдохновения, который помог ему исключить этот минус.

«Я обожал и до сих пор люблю аниме. Мой любимый герой – Аанг из мультика «Легенда об Аанге». Там он учится управлять разными стихиями. Я настроил себя: чтобы стать лучшим, мне нужно освоить несколько направлений. Это помогло в изучении борьбы».

Второй – прокачать свое имя . Первое время Адесанья участвовал в соревнованиях по боксу в Новой Зеландии. Серия в пять побед подряд хорошо пропиарила его. Благодаря победам в боксе об Адесанье узнали в том числе и в США.

Третий – Адесанья резко перешел в ММА . Свой первый бой он организовал самостоятельно (правда, это был любительский уровень) – нашел соперника в фейсбуке и победил его. Дальше он поменял зал, нашел тот, который специализируется на подготовке по ММА. Там ему помогали со следующими соперниками.

Ради карьеры Адесанья переезжал в США. Там он напрашивался на тренировки к бойцам, которые когда-то добирались до UFC, и общался с ними. Потом уехал в Китай – там больше лиг, больше практики. Чтобы прожить, Адесанья устроился электриком. Не очень тяжелая работа позволяла ему много тренироваться.