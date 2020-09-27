Карьеру чемпиона UFC сделали боевики и аниме. Сейчас он танцует перед клеткой с группой
Исраэль Адесанья – чемпион UFC в среднем весе. В первый раз он получил этот титул в октябре-2019, когда нокаутом вырубил Роберта Уиттакера. Потом – защита в поединке с Йоэлем Ромеро (победил благодаря решению судей). Сейчас – еще одна защита титула, в которой он за два раунда вырубил Пауло Косту.
Адесанья – это двадцать боев без поражений. А еще это нетипичная история африканского бойца про богатое детство и аниме, которое спасло его от моральной травмы после переезда в другую страну.
Адесанья начал серьезно тренироваться после отъезда из Африки, чтобы его не стравили
«У меня есть друзья, которые родились в бедных районах. Они всю жизнь боролись за хорошие деньги и выбрались из тяжелого положения. У меня другая история. Мои родители – обеспеченные люди.
Они делали все, чтобы у нас были хорошие вещи, качественное образование, чтобы каждый день на столе была вкусная еда. Они сформировали мое сознание на четверть. Остальное – мой личный прогресс».
Исраэль Адесанья родился в нигерийском Лагосе. В школе занимался тхэквондо, но не особо фанател от него. В параллельном классе учился друг, который занимался уличными танцами – ради них Адесанья часто забивал на смешанные единоборства.
Когда Адесанье было 10, семья переехала в Гану: аргумент – там уровень образования выше. Еще через два года родители Исраэля задумались о переезде в США, но планы сорвал теракт в Нью-Йорке. Они посчитали, что переезжать в Штаты небезопасно и выбрали Новую Зеландию. Там-то Исраэль Адесанья и сформировал свои жизненные взгляды.
«Первый месяц в новой школе в Новой Зеландии был ознакомительным. Ребята привыкали ко мне, я – к ним. Потом начался какой-то ад. Меня дразнили, гнобили, обзывали всякой расистской дрянью. Помню, однажды я огрызнулся в ответ, и меня били трое. Очень по-мужски.
Иногда я думаю: вот бы вернуться в то время с теми способностями, которые у меня есть сейчас. А потом одергиваю себя: «Иса, ты же взрослый человек. Ты не такой, как эти придурки».
На самом деле тогда я сформировал для себя важные выводы: не бить младших и слабых, защищать нуждающихся и всегда оценивать все с точки зрения справедливости».
Адесанья в Новой Зеландии не забросил полностью боевые единоборства. Он продолжил занятия по тхэквондо и иногда ходил на борьбу. Это помогло ему окончательно не превратиться в объект издевательств – так он мог давать хоть какой-то отпор.
Путь Адесаньи определил боевик. К UFC он готовился, ориентируясь на героя из аниме
«Я смотрел фильмы «Онг Бак» с Тони Джаа и думал: «Боже, как же это круто». После этих фильмов я окончательно понял, что хочу развиваться в области боевых искусств».
Адесанья бросил учебу в 18 – сразу же из-за этого возник конфликт с семьей. «Отец орал мне: «Ты не можешь бросить образование ради своих драк. У тебя нет плана». Мой старик ошибался, план у меня все-таки был», – рассказывал Адесанья.
Первый пункт плана – подтянуть борьбу. У Адесаньи была хорошая ударная школа, но борьба тяжело давалась ему. Адесанья нашел еще один источник вдохновения, который помог ему исключить этот минус.
«Я обожал и до сих пор люблю аниме. Мой любимый герой – Аанг из мультика «Легенда об Аанге». Там он учится управлять разными стихиями. Я настроил себя: чтобы стать лучшим, мне нужно освоить несколько направлений. Это помогло в изучении борьбы».
Второй – прокачать свое имя. Первое время Адесанья участвовал в соревнованиях по боксу в Новой Зеландии. Серия в пять побед подряд хорошо пропиарила его. Благодаря победам в боксе об Адесанье узнали в том числе и в США.
Третий – Адесанья резко перешел в ММА. Свой первый бой он организовал самостоятельно (правда, это был любительский уровень) – нашел соперника в фейсбуке и победил его. Дальше он поменял зал, нашел тот, который специализируется на подготовке по ММА. Там ему помогали со следующими соперниками.
Ради карьеры Адесанья переезжал в США. Там он напрашивался на тренировки к бойцам, которые когда-то добирались до UFC, и общался с ними. Потом уехал в Китай – там больше лиг, больше практики. Чтобы прожить, Адесанья устроился электриком. Не очень тяжелая работа позволяла ему много тренироваться.
Первый профессиональный бой в ММА в карьере Адесаньи случился в 2012-м. Сейчас он вспоминает его так: «Тренер просто подошел ко мне и сказал: «Есть вариант подраться, ты в теме?» Я, конечно, согласился. И только спустя полдня вспомнил, что так и не узнал имя соперника».
Адесанья считает, что в UFC выступают артисты. Его главные фишки – танцы и необычные тату
После первого боя в UFC (на UFC 221 он победил Роба Уилкинсона) Адесанья внезапно раскритиковал бойцов за неумение подать себя перед боем. Основной посыл: каждый спортсмен должен быть ярким, чтобы за него хотелось болеть; а на том мероприятии выходили скучные люди.
«В тот момент я понял для себя: я хочу быть запоминающимся. В UFC много профессионалов занимаются крутой ерундой перед боем, они настоящие артисты. Я тоже хотел, чтобы фанаты и зрители ахали, смеялись, удивлялись, глядя на меня. И тогда я понял: «Стоп, да ведь я же когда-то танцевал».
Сейчас Адесанья один-два раза неделю ходит к хореографу, который ставит ему разные движения. Танцы перед выходом в октагон стали для него обыкновенной темой.
Он танцует даже после побед:
Не останавливается даже после получения пояса: «Подержи это, я хочу потанцевать».
А вот его дуэт с Йоэлем Ромеро:
Исраэль Адесанья отмечает еще одну важную деталь своего яркого образа – татуировки. «Это кажется, что у меня нет никакой логики в плане тату. Еще как есть. На самом деле все татуировки на мне со смыслом».
Вот значения нескольких его татуировок:
1. Фраза «Broken Native» («Сломанный туземец») – в честь переезда в Новую Зеландию.
2. Африка на торсе – Адесанья с теплом вспоминает континент, где родился.
3. Есть татуировки с Наруто и Аангом – в честь любимых персонажей, которые помогли ему развиваться в самом начале.
4. Изображение героя комиксов Marvel Дэдпула – «Я обожаю его. Он безжалостен. Никаких шансов. Хочу, чтобы обо мне так же думали соперники».
5. «Кельвин и Хоббс» – еще одни персонажи комиксов, он их просто обажает.
6. На шее есть татуировка с собакой. Это его любимый пес Милли.
«Я считаю, что каждый боец должен быть ярким и необычным. Чтобы фанаты не думали: «О, он умеет только бить морды». Чтобы они смотрели на меня и улыбались: ага, этот придурок забавный, он зачем-то набил себе Наруто на руке».