Фигередо попал в больницу с желудочной инфекцией в ночь перед боем. Вышел – и зрелищно защитил титул UFC

Дэйна Уайт назвал бой Фигередо и Морено самым зрелищным в наилегчайшем весе за всю историю UFC. Он рассказал, что одобряет проведение еще одного поединка в 2021 году. Интересно, что Фигередо проводил вторую защиту за 22 дня. До этого он уже защитил титул в бою с Пересом. Морено готов драться хоть на следующей неделе, но сначала поговорит с семьей.

Журналист ESPN Ариэль Хельвани написал, что бой Фигередо и Морено был одним из лучших в 2020 году. Его главный конкурент – поединок Вэйли Чжан и Йоанны Енджейчик. Он проходил 8 марта, Чжан выиграла судейским решением. Работник BT Sport Чаматкар Сандху подтвердил: «Все это было невероятным. Не могу дождаться, когда эти двое встретятся снова».

Сами бойцы поздравляли друг друга и вместе радовались. Хотя обстановка перед боем была другой. Морено рассказывал, что не собирается проявлять к Фигередо ни капли уважения. Для Морено этот бой был важен и с исторической стороны. Еще никогда мексиканские бойцы не претендовали на титул UFC. Поэтому Морено говорил: «Битва за титул войдет в историю».

Морено до этого дрался на том же турнире, что и Фигередо. 21 ноября 2020-го он победил Ройвэла. Когда узнал о шансе на титул, ел бургер.