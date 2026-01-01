Брендон Морено

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Фигередо и Морено провели бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Результат – ничья
#Дейвесон Фигередо
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Фигередо попал в больницу с желудочной инфекцией в ночь перед боем. Вышел – и зрелищно защитил титул UFC
#Дейвесон Фигередо
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