Дейвесон Фигередо
UFC 256
UFC
MMA
Брендон Морено
Фигередо и Морено провели бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Результат – ничья
13 декабря, 09:26
Дейвесон Фигередо защитил титул UFC в наилегчайшем весе.
Это его вторая защита за 22 дня. На UFC 255 он победил Алекса Переса.
Результат боя Фигередо и Брендона Морено на UFC 256 судьи посчитали так: 48-46, 47-47, 47-47. Так Фигередо сохранил чемпионский пояс.
За всю карьеру Фигередо имеет 20 побед и всего одно поражение. В 2019 году его победил Жуссьер Формига. Фигередо 32 года.
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