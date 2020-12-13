Дейвесон Фигередо
UFC 256
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Брендон Морено
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#Дейвесон Фигередо #MMA #UFC #Брендон Морено #UFC 256

Фигередо и Морено провели бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Результат – ничья

13 декабря, 09:26

Дейвесон Фигередо защитил титул UFC в наилегчайшем весе. 

Это его вторая защита за 22 дня. На UFC 255 он победил Алекса Переса.

Результат боя Фигередо и Брендона Морено на UFC 256 судьи посчитали так: 48-46, 47-47, 47-47. Так Фигередо сохранил чемпионский пояс.

За всю карьеру Фигередо имеет 20 побед и всего одно поражение. В 2019 году его победил Жуссьер Формига. Фигередо 32 года.

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