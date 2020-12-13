Фигередо и Морено провели бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Результат – ничья

Дейвесон Фигередо защитил титул UFC в наилегчайшем весе.

Это его вторая защита за 22 дня. На UFC 255 он победил Алекса Переса.

Результат боя Фигередо и Брендона Морено на UFC 256 судьи посчитали так: 48-46, 47-47, 47-47. Так Фигередо сохранил чемпионский пояс.