Дейвесон Фигередо

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Фигередо и Морено провели бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Результат – ничья
#Дейвесон Фигередо
MMA
Фигередо вышел на третье место по победам в наилегчайшем весе в UFC
#Дейвесон Фигередо
MMA
Дейвесон Фигередо – новый чемпион наилегчайшего дивизиона UFC
#Дейвесон Фигередо
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Фигередо попал в больницу с желудочной инфекцией в ночь перед боем. Вышел – и зрелищно защитил титул UFC
#Дейвесон Фигередо
Новый чемпион UFC приручал буйволов и работал парикмахером
#Дейвесон Фигередо
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