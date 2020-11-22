Дейвесон Фигередо
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Алекс Перес
Фигередо вышел на третье место по победам в наилегчайшем весе в UFC
22 ноября, 12:50
Дейвесон Фигередо победил Алекса Переса удушением гильотиной в первом раунде. Этот бой был главным на турнире UFC 255.
Теперь Фигередо имеет 20 побед за карьеру в MMA.
Статистика в наилегчайшем весе в UFC – девять побед и одно поражение. Единственный раз Фигередо проиграл Формиге еще в 2017 году.
Сейчас он занимает третье место по победам в наилегчайшем весе. И владеет там титулом.
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