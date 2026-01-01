Дейвесон Фигередо

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MMA
Фигередо и Морено провели бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Результат – ничья
#Дейвесон Фигередо
MMA
Фигередо вышел на третье место по победам в наилегчайшем весе в UFC
#Дейвесон Фигередо
MMA
Дейвесон Фигередо – новый чемпион наилегчайшего дивизиона UFC
#Дейвесон Фигередо