Фергюсон выдержал рычаг локтя, но проиграл Оливейре единогласным решением судей

Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре на турнире UFC 256. Судьи посчитали так: 30-26, 30-26, 30-26.

Для Фергюсона это уже второе поражение подряд в боях UFC. До этого его победил Джастин Гейджи.

Чарльз Оливейра идет на серии из восьми побед. Его общий результат по карьере – 30 побед и 8 поражений. Оливейре 31 год.

Это всего третий раз, когда он побеждает судейским решением. Часто Оливейра заканчивает бои досрочно. В конце первого раунда Фергюсон выдержал рычаг локтя.