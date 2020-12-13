Тони Фергюсон
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Чарльз Оливейра
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#Тони Фергюсон #MMA #UFC #Чарльз Оливейра #UFC 256

Фергюсон выдержал рычаг локтя, но проиграл Оливейре единогласным решением судей

13 декабря, 08:49

Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре на турнире UFC 256. Судьи посчитали так: 30-26, 30-26, 30-26.

Для Фергюсона это уже второе поражение подряд в боях UFC. До этого его победил Джастин Гейджи.

Чарльз Оливейра идет на серии из восьми побед. Его общий результат по карьере – 30 побед и 8 поражений. Оливейре 31 год.

Это всего третий раз, когда он побеждает судейским решением. Часто Оливейра заканчивает бои досрочно. В конце первого раунда Фергюсон выдержал рычаг локтя.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще надо знать о Тони Фергюсоне
Фергюсон не сломался даже во время рычага локтя. Терпел десять секунд
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
Тони Фергюсон сделал бейсбол частью жизни. Занимался в школе, а теперь играет с мячом для веселья
У Тони Фергюсона стальные локти. Он набивает их об железо и просит хирурга «заострить»
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