Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером

Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бою на турнире UFC 257. Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера в другом поединке.

Чендлер проводил первый бой в UFC. Это чемпион Bellator, который только сейчас сменил промоушен. Дэйна Уайт считает дебют Чендлера одним из лучших в истории.

Дастин Порье сказал, что Чендлеру еще рано драться за титул: «Пусть встретится с Чарльзом Оливейрой или с кем-нибудь еще».

Потом добавил: «Я могу гарантировать, что не буду драться с Майклом Чендлером».

Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257

Порье согласен на третий бой с Конором в UFC