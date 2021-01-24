Дастин Порье
UFC 257
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MMA
Конор – Порье
Майкл Чендлер
Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером
2 часа назад
Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бою на турнире UFC 257. Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера в другом поединке.
Чендлер проводил первый бой в UFC. Это чемпион Bellator, который только сейчас сменил промоушен. Дэйна Уайт считает дебют Чендлера одним из лучших в истории.
Дастин Порье сказал, что Чендлеру еще рано драться за титул: «Пусть встретится с Чарльзом Оливейрой или с кем-нибудь еще».
Потом добавил: «Я могу гарантировать, что не буду драться с Майклом Чендлером».
Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257
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