Дастин Порье
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Конор – Порье
Майкл Чендлер
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#Дастин Порье #Конор – Порье #UFC 257 #MMA #UFC #Майкл Чендлер

Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером

2 часа назад

Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бою на турнире UFC 257. Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера в другом поединке.

Чендлер проводил первый бой в UFC. Это чемпион Bellator, который только сейчас сменил промоушен. Дэйна Уайт считает дебют Чендлера одним из лучших в истории.

Дастин Порье сказал, что Чендлеру еще рано драться за титул: «Пусть встретится с Чарльзом Оливейрой или с кем-нибудь еще».

Потом добавил: «Я могу гарантировать, что не буду драться с Майклом Чендлером».

Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257

Порье согласен на третий бой с Конором в UFC

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Онлайн-трансляция боя Конор – Порье. Прямая трансляция UFC 257
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