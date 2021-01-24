«Мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться». Победная речь Порье
Дастин Порье победил Конора Макгрегора на UFC 257. В первом раунде преимущество было у Конора, но во втором Порье нокаутировал его. Это первое поражение нокаутом в карьере Конора в UFC.
Сразу после боя камера выхватила бойцов. Конор обратился к Порье: «Хороший бой, Дастин, но мы сделаем это еще раз». Порье улыбнулся ему, а на камеру сказал: «Привет, Луизиана. Привет, родной штат».
А вот интервью Порье сразу после боя.
– Великолепная победа, которая делает твою карьеру ярче.
– Я счастлив, но я не удивлен. Я работаю каждый день. Я пашу как проклятый. Невероятное уважение Конору, прекрасный бой. Один раз он меня победил, один раз – я его. Возможно, мы подеремся снова.
– Это было прекрасно, этот бой был супер. Что можешь сказать?
– Мы деремся за серьезные вещи. Но самые важные вещи ждут меня в моем городе, там работает мой фонд. Я люблю свою жену, свою команду и свой город.
Я не хотел рубиться, я хотел быть терпеливым. У меня хороший бокс и кикбоксинг, но периодически случается такое, что я лечу вперед и не могу себя контролировать.
– Думаешь ли ты о титульном бое?
– Я очень доволен победой, хотя не все сложилось, как я хотел. Победа нокаутом – это ярко, зрелищно, но нужно совершенствоваться.
Думаю, мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться. Я считаю себя чемпионом.