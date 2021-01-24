«Мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться». Победная речь Порье

– Великолепная победа, которая делает твою карьеру ярче.

– Я счастлив, но я не удивлен. Я работаю каждый день. Я пашу как проклятый. Невероятное уважение Конору, прекрасный бой. Один раз он меня победил, один раз – я его. Возможно, мы подеремся снова.

– Это было прекрасно, этот бой был супер. Что можешь сказать?

– Мы деремся за серьезные вещи. Но самые важные вещи ждут меня в моем городе, там работает мой фонд. Я люблю свою жену, свою команду и свой город.

Я не хотел рубиться, я хотел быть терпеливым. У меня хороший бокс и кикбоксинг, но периодически случается такое, что я лечу вперед и не могу себя контролировать.

– Думаешь ли ты о титульном бое?

– Я очень доволен победой, хотя не все сложилось, как я хотел. Победа нокаутом – это ярко, зрелищно, но нужно совершенствоваться.

Думаю, мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться. Я считаю себя чемпионом.