Конор Макгрегор
UFC 257
UFC
Дастин Порье
Конор – Порье
Поделиться:
Комментарии:
0
#Конор Макгрегор #Конор – Порье #UFC 257 #UFC #Дастин Порье

Как Конор реагирует на поражение: много хвалит Порье, аплодирует у сетки и обещает еще один бой в 2021-м

8 минут назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на UFC 257. Во втором раунде Порье выбросил порцию ударов – Конор рухнул и еще минуту приходил в себя с разбитым носом.

Перед боем Конор станцевал под песню, с которой Порье выходит в октагон. И стукнулся кулаками в знак уважения. После поражения респект сохранился.

Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье

В интервью после боя Конор улыбался, обнял Порье и поздравил. Обещал вернуться и подраться в 2021 году, а поражение связал с длительной паузой без практики:

«Сказался факт, что я долгое время был без боев. Это было больше года. Лоукики Дастина повлияли на этот бой. Он был очень хорош сегодня, уважение ему.

Но я вернусь. Это все, что я могу сказать сейчас. Я должен быть активным, у меня еще будет бой в 2021-м».

Теперь у них 1:1 по личным встречам, а Порье предлагает еще один бой. Когда он давал интервью, Конор уперся руками в сетку, а потом похлопал. Оба улыбались друг другу после боя и обменивались жестами.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: UFC Europe
Еще по теме
Онлайн-трансляция боя Конор – Порье. Прямая трансляция UFC 257
Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Конор Макгрегор
#Конор – Порье
#UFC 257
#UFC
#Дастин Порье