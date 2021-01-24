Как Конор реагирует на поражение: много хвалит Порье, аплодирует у сетки и обещает еще один бой в 2021-м

В интервью после боя Конор улыбался, обнял Порье и поздравил. Обещал вернуться и подраться в 2021 году, а поражение связал с длительной паузой без практики:

«Сказался факт, что я долгое время был без боев. Это было больше года. Лоукики Дастина повлияли на этот бой. Он был очень хорош сегодня, уважение ему.

Но я вернусь. Это все, что я могу сказать сейчас. Я должен быть активным, у меня еще будет бой в 2021-м ».

Теперь у них 1:1 по личным встречам, а Порье предлагает еще один бой. Когда он давал интервью, Конор уперся руками в сетку, а потом похлопал. Оба улыбались друг другу после боя и обменивались жестами.