Как Конор реагирует на поражение: много хвалит Порье, аплодирует у сетки и обещает еще один бой в 2021-м
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на UFC 257. Во втором раунде Порье выбросил порцию ударов – Конор рухнул и еще минуту приходил в себя с разбитым носом.
Перед боем Конор станцевал под песню, с которой Порье выходит в октагон. И стукнулся кулаками в знак уважения. После поражения респект сохранился.
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье
В интервью после боя Конор улыбался, обнял Порье и поздравил. Обещал вернуться и подраться в 2021 году, а поражение связал с длительной паузой без практики:
«Сказался факт, что я долгое время был без боев. Это было больше года. Лоукики Дастина повлияли на этот бой. Он был очень хорош сегодня, уважение ему.
Но я вернусь. Это все, что я могу сказать сейчас. Я должен быть активным, у меня еще будет бой в 2021-м».
Теперь у них 1:1 по личным встречам, а Порье предлагает еще один бой. Когда он давал интервью, Конор уперся руками в сетку, а потом похлопал. Оба улыбались друг другу после боя и обменивались жестами.