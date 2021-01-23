Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Он начнется 24 января примерно в 06:00 по московскому времени.

Перед поединком Конор анонсировал пожертвование в 500 тысяч долларов в фонд Порье. Фонд называется Good Fight Foundation. Порье управляет им вместе с женой.

Переводом со стороны Конора занимается Алан Герати – генеральный директор McGregor Sports & Entertainment. Сейчас пожертвование уже находится в процессе передачи.

На пресс-конференции перед UFC 257 Конор и Порье тоже говорили о благотворительности. Подтверждали, что пожертвование обязательно произойдет.

«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257