UFC 257
UFC
Дэн Хукер
Майкл Чендлер
Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257. Это его первый бой в UFC
час назад
Дэн Хукер и Майкл Чендлер провели поединок на турнире UFC 257. Чендлер выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде. Судья остановил бой через 2,5 минуты после его начала.
Дэн Хукер перед этим боем проиграл Дастину Порье единогласным судейским решением. Тогда оборвалась победная серия Хукера из трех боев.
Майкл Чендлер пришел из Bellator, где был чемпионом. Это его первый бой в UFC.
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