Хабиб обещал, что не вернется в UFC. Продержался 83 дня – теперь почти готов

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на UFC 254. Сразу после боя он объявил о завершении карьеры. Почти за три полных месяца Хабиб создал мобильный оператор, выкупил промоушен и помог с подготовкой бойцам из своей команды. Еще Хабиб занимался сельским хозяйством и давал интервью, где рассказывал о невозможности возвращения.

Дэйна Уайт с первого дня после заявления Хабиба надеялся, что тот вернется. Мотивация Дэйны: Абдулманап Нурмагомедов мечтал, чтобы сын имел карьерную статистику 30-0. Он рассматривал для Хабиба двух потенциальных соперников: Конора Макгрегора и Жоржа Сен-Пьера. Реванш с Конором больше интересен UFC, поединок против Сен-Пьера важен и для самого Хабиба.

Уайт вел с Хабибом долгие переговоры. Сначала давил на него через СМИ и соцсети, потом пошел на разговор о партнерстве между промоушенами. Новая встреча состоялась в середине января. Сразу после нее Дэйна Уайт выждал паузу и анонсировал конкретное время, когда расскажет о решении Хабиба.

Рассказал: Хабиб допускает возможность возвращения в UFC. У него нет спортивной мотивации, но Хабиб приедет на UFC 257. Там пройдут бои Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер. Они должны показать что-то феноменальное. Тогда Хабиб подумает о возвращении в промоушен.

Он продержался на твердой позиции 83 дня.