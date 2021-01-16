Хабиб Нурмагомедов
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Дэйна Уайт
Жорж Сен-Пьер
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC #Дэйна Уайт #Жорж Сен-Пьер

Хабиб обещал, что не вернется в UFC. Продержался 83 дня – теперь почти готов

вчера, 23:59
Александр Плеханов

твиттер UFC

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на UFC 254. Сразу после боя он объявил о завершении карьеры. Почти за три полных месяца Хабиб создал мобильный оператор, выкупил промоушен и помог с подготовкой бойцам из своей команды. Еще Хабиб занимался сельским хозяйством и давал интервью, где рассказывал о невозможности возвращения.

Дэйна Уайт с первого дня после заявления Хабиба надеялся, что тот вернется. Мотивация Дэйны: Абдулманап Нурмагомедов мечтал, чтобы сын имел карьерную статистику 30-0. Он рассматривал для Хабиба двух потенциальных соперников: Конора Макгрегора и Жоржа Сен-Пьера. Реванш с Конором больше интересен UFC, поединок против Сен-Пьера важен и для самого Хабиба.

Уайт вел с Хабибом долгие переговоры. Сначала давил на него через СМИ и соцсети, потом пошел на разговор о партнерстве между промоушенами. Новая встреча состоялась в середине января. Сразу после нее Дэйна Уайт выждал паузу и анонсировал конкретное время, когда расскажет о решении Хабиба. 

Рассказал: Хабиб допускает возможность возвращения в UFC. У него нет спортивной мотивации, но Хабиб приедет на UFC 257. Там пройдут бои Конор Макгрегор Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер. Они должны показать что-то феноменальное. Тогда Хабиб подумает о возвращении в промоушен.

Он продержался на твердой позиции 83 дня.

Николай Живоглядов, Гол.ру

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