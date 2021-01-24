Разбираем бой Конор – Порье пошагово. Секрет победы – отбить ногу Конора лоукиками. Порье для этого терпел удары в первом раунде

Первый раунд

Конор начал активнее и агрессивнее. Порье в первую минуту провел тейкдаун, но Конор быстро поднялся. Сцепились в клинче у сетки и били друг друга плечами. Порье прижал Макгрегора и повис на нем.

После этого вышли из клинча, а Конор хорошо пробил в стойке несколько раз: Порье поплыл и мазал сам. Он активно пробивал лоукики (11:1), но без видимого серьезного урона для Конора.

На последней минуте Макгрегор выписал с разворота ногой – не попал, но оставил за собой раунд.