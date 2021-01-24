Конор – Порье
UFC 257
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #Дастин Порье #UFC

Разбираем бой Конор – Порье пошагово. Секрет победы – отбить ногу Конора лоукиками. Порье для этого терпел удары в первом раунде

3 часа назад
Николай Живоглядов

Конор Макгрегор вернулся спустя год, но проиграл Дастину Порье. Их бой на UFC 257 завершился во втором раунде – Конор впервые в карьере проиграл нокаутом.

Первый раунд

Конор начал активнее и агрессивнее. Порье в первую минуту провел тейкдаун, но Конор быстро поднялся. Сцепились в клинче у сетки и били друг друга плечами. Порье прижал Макгрегора и повис на нем.

После этого вышли из клинча, а Конор хорошо пробил в стойке несколько раз: Порье поплыл и мазал сам. Он активно пробивал лоукики (11:1), но без видимого серьезного урона для Конора.

На последней минуте Макгрегор выписал с разворота ногой – не попал, но оставил за собой раунд.

Второй раунд

Конор начал с хороших ударов в стойке. Порье продолжил с лоукиков – правая нога покраснела, Конор ее подгибал. Это сказалось: к третьей минуте Порье зацепил Конора серией ударов, уронил и добил у сетки.

Порье перебил Конора по общему количеству ударов – 53:52 + по количеству акцентированных – 48:29.

Официальный сайт UFC

Итоги

Порье нанес 53 удара, из них 18 (38%) – по ногам. После боя Конор акцентировал, что лоукики от Порье повлияли на него, и сравнил травмированную ногу с мячом из американского футбола. «Моя нога полностью убита. Хотя мне казалось, что я слежу за этим», – сказал Конор и уехал на костылях.

На пресс-конференции он рассказал, что видел в углу Порье Тьяго Алвеса, который работает над лоукиками. Во втором раунде тренер сказал Порье: «Это было хорошо». Макгрегор добавил: «В голове я подумал: «Ублюдок, это было хорошо».

После боя Порье сказал, что прорабатывал лоукики по икрам специально под Конора с тренером Майком Брауном.

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Все фото: UFC
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