Конор – Порье
UFC 257
UFC
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Порье согласен на третий бой с Конором в UFC
7 минут назад
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257. Это четвертое поражение Конора за всю историю боев в MMA.
Сам Конор Макгрегор тоже побеждал Порье нокаутом. В 2014 году их бой в UFC продлился 106 секунд. Теперь Порье взял реванш за то поражение.
После нового боя Порье сказал: «Я не удивлен победе и готов подраться еще раз. Хочу титул. Если Хабиб не вернется, мы с Конором – лучшие легковесы».
Конор проведет еще один бой в 2021 году
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