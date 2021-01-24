Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #UFC #MMA #Дастин Порье

Порье согласен на третий бой с Конором в UFC

7 минут назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257. Это четвертое поражение Конора за всю историю боев в MMA.

Сам Конор Макгрегор тоже побеждал Порье нокаутом. В 2014 году их бой в UFC продлился 106 секунд. Теперь Порье взял реванш за то поражение.

После нового боя Порье сказал: «Я не удивлен победе и готов подраться еще раз. Хочу титул. Если Хабиб не вернется, мы с Конором – лучшие легковесы».

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