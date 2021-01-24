Конор проведет еще один бой в 2021 году

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на UFC 257.

Бой закончился нокаутом во втором раунде. Это первое поражение нокаутом в карьере Конора.

Сразу после боя Конор сказал, что ему нужно оставаться активным. Он подтвердил, что в 2021 году обязательно проведет бой в UFC.

Конор не проводил несколько боев за год с 2016-го. Тогда он дважды встречался с Диасом и нокаутировал Альвареса.

В 2018-м Конор проиграл Хабибу, в январе 2020-го – победил Серроне.

Результаты всех боев на UFC 257