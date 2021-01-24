Конор – Порье
UFC 257
UFC
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор проведет еще один бой в 2021 году
22 минуты назад
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на UFC 257.
Бой закончился нокаутом во втором раунде. Это первое поражение нокаутом в карьере Конора.
Сразу после боя Конор сказал, что ему нужно оставаться активным. Он подтвердил, что в 2021 году обязательно проведет бой в UFC.
Конор не проводил несколько боев за год с 2016-го. Тогда он дважды встречался с Диасом и нокаутировал Альвареса.
В 2018-м Конор проиграл Хабибу, в январе 2020-го – победил Серроне.
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