«Попробуй победить меня, если сможешь». Чендлер вызвал Хабиба на бой в UFC

Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера на UFC 257. Судья остановил бой уже в середине первого раунда.

Потом Чендлер сказал: «Это величайший момент в моей профессиональной карьере. Конор Макгрегор, в легком весе появился новый король. Хабиб, если ты вернешься за 30-й победой, то тебе нужно кого-нибудь победить. Так что попробуй победить меня, если сможешь!»

Майкл Чендлер – чемпион Bellator. Бой с Хукером стал для него первым в UFC.

Хабиб имеет карьерную статистику 29-0. Он закончил карьеру после победы над Джастином Гейджи.

Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257