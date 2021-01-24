Майкл Чендлер
UFC 257
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Хабиб Нурмагомедов
«Попробуй победить меня, если сможешь». Чендлер вызвал Хабиба на бой в UFC
час назад
Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера на UFC 257. Судья остановил бой уже в середине первого раунда.
Потом Чендлер сказал: «Это величайший момент в моей профессиональной карьере. Конор Макгрегор, в легком весе появился новый король. Хабиб, если ты вернешься за 30-й победой, то тебе нужно кого-нибудь победить. Так что попробуй победить меня, если сможешь!»
Майкл Чендлер – чемпион Bellator. Бой с Хукером стал для него первым в UFC.
Хабиб имеет карьерную статистику 29-0. Он закончил карьеру после победы над Джастином Гейджи.
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