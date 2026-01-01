Майкл Чендлер

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UFC странный: Хабиб снова завершил карьеру, хотя ее не возобновлял, а претендент на титул – Чендлер с одним боем
#Хабиб Нурмагомедов
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Кто такой Майкл Чендлер – новая звезда UFC. Крутит суперсальто и усыновил темнокожего ребенка
#Майкл Чендлер