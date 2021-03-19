UFC странный: Хабиб снова завершил карьеру, хотя ее не возобновлял, а претендент на титул – Чендлер с одним боем
25 октября Хабиб Нурмагомедов – после победы над Джастином Гейджи: «Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой».
19 марта Хабиб Нурмагомедов: «Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня». И много благодарностей Дэйне Уайту, что действительно прозвучало как прощание.
Между этими датами – 145 дней.
Разве он мог вернуться?
За это время Хабиб агрессивно критиковал президента Франции, запустил оператора мобильной связи, создал фитнес-приложение, играл в футбол со спартаковцами, съездил на матч «Барселоны» и «ПСЖ». Как обещал, ни одного боя не провел.
Также за это время Хабиб неоднократно отвечал на вопросы о возобновлении карьеры. Не делал намеков, что это возможно. И чаще всего говорил, что у него просто не осталось мотивации: «Я добился практически всего в этом виде спорта. У меня нет желания с кем-то драться». К футболу было куда больше страсти.
Как реагируют другие?
Если после боя с Гейджи была разная реакция («может, вернется?»), то сейчас все высказываются так, будто бы именно в марте Хабиб завершил карьеру официально.
- «Сегодня у нас была решающая встреча, и он сообщил об уходе», – слова Уайта. «Он на 100% ушел официально», – подтвердил он же в инстаграме.
- «Мне немного грустно, что мой брат уходит из спорта, но орел всегда будет парить в небе. Величайший боец на планете. Твое наследие продолжается», – это в инстаграме написал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.
- «Поздравляю, Хабиб. Мир тебе, брат. Хочу однажды побывать в Дагестане в ближайшее время», – цитата от Макса Холлоуэя.
Титул стал вакантным?
Да, и за него будут биться Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра 15 мая на UFC 262.
Еще перед боем Конора Макгрегора и Дастина Порье возникали вопросы, будет ли он титульным. Чат-бот твиттера UFC вдруг прислал уведомление о титульном бое, но официально промоушн такого заявления не делал. Уайт за это время пытался вернуть Хабиба обратно, вопрос так и провисел.
Бой прошел, Порье победил, но титула не получил. Теперь Уайт подтвердил: бой Чендлера и Оливейры точно будет титульным.
Почему это странно?
Оливейра уже больше десяти лет дерется в UFC, c ним все понятно. Он выиграл последние восемь боев, в декабре 2020-го поколотил Тони Фергюсона на UFC 256.
Чендлер эти же десять лет выступал в Bellator, а на UFC сменил его только осенью 2020-го. В UFC всего один бой, хотя и заметный – на UFC 257, где дрались Конор и Порье, Чендлер побил Дэна Хукера. Получается, что битву за пояс боец заслужил после всего лишь одного боя.
Помните пламенную речь Фергюсона? «12 побед подряд. Ноль титульных боев. 8 лет без поражений. Конор еще где-то далеко, женского дивизиона даже не существовало, как и Сехудо в UFC». Титульник он не получал, а после поражения от Оливейры Уайт был безжалостен: «Тони – в паре боев от того, чтобы принять сумасшедшее решение о его увольнении».
На решение UFC невозможно повлиять, поскольку в промоушне нет четкой системы, формирующей титульный бой. Она по своему усмотрению выбирает участников и всегда обращает внимание на возможную популярность. Так будет больше продаж PPV
UFC – промоутерская организация, поэтому она устраивает бои по своему усмотрению и через обсуждение условий с участниками. В основном претендентов на чемпионство выбирает Уайт, отталкиваясь от субъективного восприятия из заслуг и популярности боя. В любом случае, основная задача – заработок. А в Чендлере UFC видит перспективную фигуру.