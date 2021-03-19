UFC странный: Хабиб снова завершил карьеру, хотя ее не возобновлял, а претендент на титул – Чендлер с одним боем

25 октября Хабиб Нурмагомедов – после победы над Джастином Гейджи: «Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой».

19 марта Хабиб Нурмагомедов: «Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня». И много благодарностей Дэйне Уайту, что действительно прозвучало как прощание.

Между этими датами – 145 дней.

Разве он мог вернуться?

За это время Хабиб агрессивно критиковал президента Франции, запустил оператора мобильной связи, создал фитнес-приложение, играл в футбол со спартаковцами, съездил на матч «Барселоны» и «ПСЖ». Как обещал, ни одного боя не провел.

Также за это время Хабиб неоднократно отвечал на вопросы о возобновлении карьеры. Не делал намеков, что это возможно. И чаще всего говорил, что у него просто не осталось мотивации: «Я добился практически всего в этом виде спорта. У меня нет желания с кем-то драться». К футболу было куда больше страсти.