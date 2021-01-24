UFC 257
UFC
MMA
Дастин Порье
Конор – Порье
Майкл Чендлер
Махмуд Мурадов
Марина Родригез
Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC
2 часа назад
UFC наградил четырех бойцов денежными бонусами по итогам вечера. Дастин Порье, Майкл Чендлер, Махмуд Мурадов и Марина Родригез заработали по 50 тысяч долларов.
Это награды за выступление вечера. Обычно UFC выбирает лучший бой вечера, но на UFC 257 такого не было.
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде. Майкл Чендлер победил Дэна Хукера нокаутом в первом раунде.
Результаты всех боев на UFC 257
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