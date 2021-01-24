UFC 257
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Дастин Порье
Конор – Порье
Майкл Чендлер
Махмуд Мурадов
Марина Родригез
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#UFC 257 #Конор – Порье #Дастин Порье #MMA #UFC #Махмуд Мурадов #Майкл Чендлер #Марина Родригез

Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC

2 часа назад

UFC наградил четырех бойцов денежными бонусами по итогам вечера. Дастин Порье, Майкл Чендлер, Махмуд Мурадов и Марина Родригез заработали по 50 тысяч долларов.

Это награды за выступление вечера. Обычно UFC выбирает лучший бой вечера, но на UFC 257 такого не было.

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде. Майкл Чендлер победил Дэна Хукера нокаутом в первом раунде.

Результаты всех боев на UFC 257

Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером

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#UFC
#Махмуд Мурадов
#Майкл Чендлер
#Марина Родригез