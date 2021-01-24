Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC

UFC наградил четырех бойцов денежными бонусами по итогам вечера. Дастин Порье, Майкл Чендлер, Махмуд Мурадов и Марина Родригез заработали по 50 тысяч долларов.

Это награды за выступление вечера. Обычно UFC выбирает лучший бой вечера, но на UFC 257 такого не было.

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде. Майкл Чендлер победил Дэна Хукера нокаутом в первом раунде.

Результаты всех боев на UFC 257

Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером