Прогноз на титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер проведут титульный бой на турнире UFC 262. Основной кард турнира начинается 16 мая в 05:00 по Москве, титульный бой – около 07:00.

Котировки букмекеров:

Победа Оливейры – 1,74

Победа Чендлера – 2,09

Оливейра и Чендлер борются за титул в легком весе, который оставляет Хабиб Нурмагомедов. Они занимают в рейтинге UFC третье и четвертое места.

Чарльз Оливейра идет на серии из восьми побед в UFC. Майкл Чендлер провел в UFC только один бой – победил Дэна Хукера. До этого Чендлер дрался в Bellator.

Конор Макгрегор и Дастин Порье тоже претендовали на титул UFC, но вместо этого выбрали третий бой между собой. Они побеждали друг друга по разу.

Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

Полный кард турнира UFC 262