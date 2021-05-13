Оливейра – Чендлер
UFC 262
UFC
Чарльз Оливейра
Майкл Чендлер
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#Оливейра – Чендлер #UFC 262 #UFC #Майкл Чендлер #Чарльз Оливейра

Прогноз на титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

4 часа назад

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер проведут титульный бой на турнире UFC 262. Основной кард турнира начинается 16 мая в 05:00 по Москве, титульный бой – около 07:00.

Котировки букмекеров:

  • Победа Оливейры – 1,74
  • Победа Чендлера – 2,09

Оливейра и Чендлер борются за титул в легком весе, который оставляет Хабиб Нурмагомедов. Они занимают в рейтинге UFC третье и четвертое места.

Чарльз Оливейра идет на серии из восьми побед в UFC. Майкл Чендлер провел в UFC только один бой – победил Дэна Хукера. До этого Чендлер дрался в Bellator.

Конор Макгрегор и Дастин Порье тоже претендовали на титул UFC, но вместо этого выбрали третий бой между собой. Они побеждали друг друга по разу.

Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262

Полный кард турнира UFC 262

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