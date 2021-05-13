Оливейра – Чендлер
UFC 262
UFC
Чарльз Оливейра
Майкл Чендлер
Прогноз на титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
4 часа назад
Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер проведут титульный бой на турнире UFC 262. Основной кард турнира начинается 16 мая в 05:00 по Москве, титульный бой – около 07:00.
Котировки букмекеров:
- Победа Оливейры – 1,74
- Победа Чендлера – 2,09
Оливейра и Чендлер борются за титул в легком весе, который оставляет Хабиб Нурмагомедов. Они занимают в рейтинге UFC третье и четвертое места.
Чарльз Оливейра идет на серии из восьми побед в UFC. Майкл Чендлер провел в UFC только один бой – победил Дэна Хукера. До этого Чендлер дрался в Bellator.
Конор Макгрегор и Дастин Порье тоже претендовали на титул UFC, но вместо этого выбрали третий бой между собой. Они побеждали друг друга по разу.
Где смотреть титульный бой Оливейра – Чендлер на UFC 262
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые