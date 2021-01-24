Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #UFC #MMA #Дастин Порье

Порье нокаутировал Конора на UFC 257

52 минуты назад

Конор Макгрегор и Дастин Порье провели бой на турнире UFC 257. Порье победил нокаутом во втором раунде.

Перед боем Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд, которым управляет Порье.

До этого Конор и Порье уже встречались на турнире UFC. В 2014 году Конор досрочно победил техническим нокаутом. Тогда поединок продлился 106 секунд.

Вспоминаем первый бой Конор – Порье

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