Конор – Порье
UFC 257
UFC
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Порье нокаутировал Конора на UFC 257
52 минуты назад
Конор Макгрегор и Дастин Порье провели бой на турнире UFC 257. Порье победил нокаутом во втором раунде.
Перед боем Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд, которым управляет Порье.
До этого Конор и Порье уже встречались на турнире UFC. В 2014 году Конор досрочно победил техническим нокаутом. Тогда поединок продлился 106 секунд.
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