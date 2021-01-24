Конор – Порье
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #Дастин Порье #MMA #UFC

Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу

4 часа назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257. Бой закончился во втором раунде.

Порье победил Конора по общей статистике ударов – 53:52. Он нанес 48 акцентированных ударов, Конор – 29.

Порье 30 раз попал по голове Конора. Еще 18 ударов были по его ногам. Конор тоже лучше всего бил по голове Порье.

Порье согласен на третий бой с Конором в UFC

Официальный сайт UFC

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