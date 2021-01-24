Хабиб Нурмагомедов
UFC
MMA
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC

Хабиб поблагодарил Дэйну Уайта за развитие UFC

2 часа назад

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в инстаграме после UFC 257. Он посвятил его благодарности для Дэйны Уайта.

Хабиб написал: «Вы можете его любить или ненавидеть, но уважайте его. Этот парень развивает спорт через UFC. Спасибо за все, Дэйна Уайт. Я тебя уважаю».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с показателем в 29 побед. Он никогда не проигрывал в UFC.

Дэйна Уайт уговаривал Хабиба, чтобы тот вернулся в UFC. У них состоится еще одна встреча, а потом Уайт объявит решение Хабиба.

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