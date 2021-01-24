Конор – Порье
UFC 257
UFC
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
час назад
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257. Так он взял реванш за поражение в 2014 году. Тогда Конор победил Порье за 106 секунд.
Конор сказал о редких боях сразу после поражения от Порье. Пообещал активность уже в 2021 году. Мы вспомнили, что он не проводил больше одного боя за год с 2016-го.
Между двумя боями против Порье на счету Конора всего восемь поединков. Порье на этом же отрезке дрался 13 раз.
Теперь они думают о третьем бое друг с другом. Конор сказал: «Мы сделаем это снова».
Порье согласен на третий бой с Конором в UFC
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