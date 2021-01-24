Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #Дастин Порье #MMA #UFC

Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше

час назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257. Так он взял реванш за поражение в 2014 году. Тогда Конор победил Порье за 106 секунд.

Конор сказал о редких боях сразу после поражения от Порье. Пообещал активность уже в 2021 году. Мы вспомнили, что он не проводил больше одного боя за год с 2016-го.

Между двумя боями против Порье на счету Конора всего восемь поединков. Порье на этом же отрезке дрался 13 раз. 

Теперь они думают о третьем бое друг с другом. Конор сказал: «Мы сделаем это снова».

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