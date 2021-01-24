Конор – Порье
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 257 #Конор Макгрегор #Дастин Порье #MMA #UFC

Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257

3 часа назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257. Бой закончился во втором раунде.

Перед этим Порье постоянно пробивал лоукики. Он 18 раз попал по ногам Конора. На пресс-конференцию Конор пришел так:

Конор сказал: «Я использую другой подход к третьему бою в нашей трилогии с Дастином. Эти удары по ногам нельзя пропускать. Удар в икру, низкий удар в икру. Я такого еще не испытывал».

Дастин Порье в интервью после боя подтвердил, что между ними с Конором возможен третий бой. Сейчас все зависит от решения Хабиба Нурмагомедова.

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Онлайн-трансляция боя Конор – Порье. Прямая трансляция UFC 257
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