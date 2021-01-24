Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257

Конор сказал: «Я использую другой подход к третьему бою в нашей трилогии с Дастином. Эти удары по ногам нельзя пропускать. Удар в икру, низкий удар в икру. Я такого еще не испытывал».

Дастин Порье в интервью после боя подтвердил, что между ними с Конором возможен третий бой. Сейчас все зависит от решения Хабиба Нурмагомедова.

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