UFC показала «Бойцовский остров». Крррасота!

UFC проведет ближайший ивент на искусственном острове Яс в Абу-Даби, который сейчас в медиа называют «Бойцовским островом».

Для этого на нем построили три здания специально для медиков (на коронавирус бойцов и всех гостей проверят пять раз).

А сам октагон будет посреди пляжа (организаторы это долго скрывали).

Вот как готовили остров к ивенту.