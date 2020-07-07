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#UFC

UFC показала «Бойцовский остров». Крррасота!

07 июля, 18:23

Твиттер UFC

UFC проведет ближайший ивент на искусственном острове Яс в Абу-Даби, который сейчас в медиа называют «Бойцовским островом».

Для этого на нем построили три здания специально для медиков (на коронавирус бойцов и всех гостей проверят пять раз).

А сам октагон будет посреди пляжа (организаторы это долго скрывали).

Вот как готовили остров к ивенту. 

А вот здесь спортсмены будут жить.

Ивент пройдет 12 июля. Начнется в 5 утра по мск. 

Титульные бои:

Петр Ян – Жозе Алду.

Александр Волкановски – МаксХоллоуэй.

Камару Усман – Хорхе Масвидал

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