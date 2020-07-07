UFC
UFC показала «Бойцовский остров». Крррасота!
07 июля, 18:23
UFC проведет ближайший ивент на искусственном острове Яс в Абу-Даби, который сейчас в медиа называют «Бойцовским островом».
Для этого на нем построили три здания специально для медиков (на коронавирус бойцов и всех гостей проверят пять раз).
А сам октагон будет посреди пляжа (организаторы это долго скрывали).
Вот как готовили остров к ивенту.
А вот здесь спортсмены будут жить.
Ивент пройдет 12 июля. Начнется в 5 утра по мск.
Титульные бои:
Петр Ян – Жозе Алду.
Александр Волкановски – МаксХоллоуэй.
Камару Усман – Хорхе Масвидал
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