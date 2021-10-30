Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC

Магомед Анкалаев провел бой против Волкана Оздемира на UFC 267. Он победил единогласным судейским решением.

Теперь Анкалаев имеет семь побед подряд в UFC. Это самая длинная действующая победная серия в полутяжелом весе.

Мы не учитываем серию Джона Джонса (13) – она указана на официальном сайте UFC как действующая. В 2020 году Джонс отказался от чемпионского пояса и поднялся в тяжелый дивизион.

Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. В дебютном бою он проиграл Полу Крейгу. Тот поединок был остановлен за секунду до завершения третьего раунда.

Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267