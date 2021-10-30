Бывший спецназовец героически дебютировал в UFC. Выстоял три раунда, хотя плохо видел одним глазом и сплевывал кровь
Элизеу Дос Сантос и Бенуа Сен-Дени проводили бой на турнире UFC 267. Они дрались в предварительном карде. В этом поединке был один явный фаворит – Дос Сантос. Его карьерная статистика перед этим боем – 23 победы и семь поражений. Сен-Дени подходил к нему, имея в жизни меньше десяти боев. Поединок против Дос Сантоса – его дебют в UFC.
Как складывался этот бой:
🥊 Дос Сантос выиграл все три раунда. Статистика акцентированных ударов – 169:47. 96 из них пришлись в голову Сен-Дени. У того есть преимущество только по тейкдаунам – 2:0.
🥊 На этом бою работал русский судья Вячеслав Киселев. Он дважды нашел нарушения в действиях Дос Сантоса. Сначала был тычок в глаз, потом – удар в пах.
🥊 Камеры в трансляции показали Сен-Дени близко, когда он жаловался на боль в глазу после тычка. В тот момент по его губам текла кровь, которую он сплевывал.
🥊 Сен-Дени был близко к нокауту в первых двух раундах, но выстоял. Комментатор и бывший боец UFC Кормье удивился, что команда позволила ему выйти на третий.
🥊 В третьем раунде Сен-Дени несколько раз указал на глаз, которым почти ничего не видел. Но даже в таких условиях согласился на продолжение боя. В итоге он проиграл, но дебют запомнился.
«Каким-то образом бой продлился до конца».
Бойцовская карьера Бенуа Сен-Дени длится с 2019 года. Он рассказывал, что сначала увлекался дзюдо, потом – кикбоксингом. Дальше была служба в спецназе. В инстаграме Сен-Дени до сих пор много постов, где он сидит на танке, стреляет или просто общается с сослуживцами. Однажды он написал: «Прошло пять лет в армии. Сейчас я иду по другому пути, но мой дух не изменился».
Сен-Дени начинал с организации Brave, но мечтал о попадании в UFC за два-три года. На это влияло и финансовое положение: «Моей целью было бороться и зарабатывать себе на жизнь в UFC. Когда я уволился из спецназа, то у меня ничего не осталось. Я стал безработным. Поэтому сказал себе, что есть два года безработицы. За них надо попасть в успешную организацию».
Когда Сен-Дени служил во французском спецназе, то всегда считал себя бойцом. Он объяснял, что участвовал в операциях в зоне боевых действий – чаще всего в Африке. Мнение Сен-Дени о службе: «Могу сказать, что там я стал мужчиной». В спецназе он полтора года проходил тренировки, после которых мог в любой момент вылететь. Но продержался и там.
Твит, который теперь репостнул к себе даже официальный аккаунт UFC: «Этот чувак – терминатор».