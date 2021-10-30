Бывший спецназовец героически дебютировал в UFC. Выстоял три раунда, хотя плохо видел одним глазом и сплевывал кровь

Элизеу Дос Сантос и Бенуа Сен-Дени проводили бой на турнире UFC 267. Они дрались в предварительном карде. В этом поединке был один явный фаворит – Дос Сантос. Его карьерная статистика перед этим боем – 23 победы и семь поражений. Сен-Дени подходил к нему, имея в жизни меньше десяти боев. Поединок против Дос Сантоса – его дебют в UFC.

Как складывался этот бой:

🥊 Дос Сантос выиграл все три раунда. Статистика акцентированных ударов – 169:47. 96 из них пришлись в голову Сен-Дени. У того есть преимущество только по тейкдаунам – 2:0.

🥊 На этом бою работал русский судья Вячеслав Киселев. Он дважды нашел нарушения в действиях Дос Сантоса. Сначала был тычок в глаз, потом – удар в пах.

🥊 Камеры в трансляции показали Сен-Дени близко, когда он жаловался на боль в глазу после тычка. В тот момент по его губам текла кровь, которую он сплевывал.

🥊 Сен-Дени был близко к нокауту в первых двух раундах, но выстоял. Комментатор и бывший боец UFC Кормье удивился, что команда позволила ему выйти на третий.

🥊 В третьем раунде Сен-Дени несколько раз указал на глаз, которым почти ничего не видел. Но даже в таких условиях согласился на продолжение боя. В итоге он проиграл, но дебют запомнился.

«Каким-то образом бой продлился до конца».