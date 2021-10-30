Кто такой Анкалаев – звезда полутяжелого веса UFC. Проиграл дебютный бой на последней секунде, а теперь побеждает чаще всех

Магомед Анкалаев – один из неприметных персонажей в основном карде UFC 267. Напоминаем: на турнире дерутся сразу десять бойцов из России. Анкалаев стал одним из четырех русских в основном карде. Ян, Махачев, Волков – каждый из них выделяется по известности. Анкалаев пока интересен только неожиданной карьерой и показателем по победам.

Перед UFC 267 Анкалаев имел самую длинную действующую победную серию в тяжелом весе – шесть побед. Важная пометка: Джон Джонс формально побеждает чаще. Но Джонс сам освободил титул, перешел в тяжелый вес и был убран из всех рейтингов полутяжей. Хотя UFC до сих пор учитывает его победную серию в подборке рейтингов.

Магомед Анкалаев – мастер спорта России международного класса. В 2016-м он стал первым бойцом с таким званием. Так получилось из-за достижений в любительских боях. Анкалаев трижды выигрывал чемпионат России по MMA и побеждал на чемпионате мира. Он получал награду из рук Федора Емельяненко, который уже тогда называл его перспективным.