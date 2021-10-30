Кто такой Анкалаев – звезда полутяжелого веса UFC. Проиграл дебютный бой на последней секунде, а теперь побеждает чаще всех
Магомед Анкалаев – один из неприметных персонажей в основном карде UFC 267. Напоминаем: на турнире дерутся сразу десять бойцов из России. Анкалаев стал одним из четырех русских в основном карде. Ян, Махачев, Волков – каждый из них выделяется по известности. Анкалаев пока интересен только неожиданной карьерой и показателем по победам.
Перед UFC 267 Анкалаев имел самую длинную действующую победную серию в тяжелом весе – шесть побед. Важная пометка: Джон Джонс формально побеждает чаще. Но Джонс сам освободил титул, перешел в тяжелый вес и был убран из всех рейтингов полутяжей. Хотя UFC до сих пор учитывает его победную серию в подборке рейтингов.
Магомед Анкалаев – мастер спорта России международного класса. В 2016-м он стал первым бойцом с таким званием. Так получилось из-за достижений в любительских боях. Анкалаев трижды выигрывал чемпионат России по MMA и побеждал на чемпионате мира. Он получал награду из рук Федора Емельяненко, который уже тогда называл его перспективным.
На любительском уровне Анкалаев пересекался с другими топ-бойцами из России. В 2014-м он дрался с Вадимом Немковым, который сейчас выступает в Bellator. Тогда Анкалаев победил его в финале чемпионата России по MMA. Позже они с Немковым проводили спарринги и сохранили хорошие отношения. Теперь Анкалаев даже болеет за него в Bellator.
За карьеру Анкалаев дрался в разных промоушенах. Стал чемпионом в чеченском промоушене World Fighting Championship Akhmat. Рамзан Кадыров теперь постоянно следит за успехами Анкалаева. Он отдельно поздравляет его с победами. В соцсетях Анкалаева сохранились фотографии с выступлений в Чечне. Он до сих пор считается бойцом клуба «Ахмат».
В карьере Магомеда Анкалаева есть одно поражение в UFC. Он дебютировал в промоушене в марте 2018 года. Тогда соперником Анкалаева был Пол Крэйг. Бой продлился все три раунда и завершился на отметке 4:59. Крэйг поймал Анкалаева на треугольник, а тот сдался за секунду (!) до финала. Хотя во время боя именно Анкалаев доминировал и формально побеждал.
Главная цель Анкалаева – титул в полутяжелом весе. Тогда он надеется на возвращение Джона Джонса в эту категорию, чтобы подраться против него. Об этом сам Анкалаев говорил в интервью «Чемпионату»: «Это большой бой для меня. У меня столько же боев в UFC, сколько он защищал титул». Джонс не дрался в UFC с февраля 2020 года, а осенью 2021-го попал под арест.
В феврале 2021 года Анкалаев проводил бой в UFC с Никитой Крыловым. Победил единогласным решением, а готовился к нему в Вегасе. Там же проходил тренировочный лагерь тяжеловеса Фрэнсиса Нганну. Они делали спарринги друг с другом. Анкалаев вспоминал: «Он тяжеловес, и у него очень хороший тайминг – можно сказать, сумасшедший боец».
Нганну однажды написал в твиттере: «Судья принял ошибочное решение». Это относилось к скандальному итогу боя Анкалаев – Куцелаба. В феврале 2020 года судья остановил бой уже в первом раунде, когда Куцелаба пошатнулся после ударов в голову. Все (и сам Куцелаба) утверждали, что он был готов к продолжению. Итог реванша – новая победа Анкалаева.
Еще это один из самых мирных бойцов UFC. Видно даже по дуэли взглядов с Оздемиром:
Но во время боя все обычно жестко: