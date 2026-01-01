Бенуа Сен-Дени

Родной город
Ним
Прозвище
"Бог войны"
Лента
Материалы
Материалы
Русский судья снят с турнира UFC после скандального боя. Он игнорировал поток ударов и не пустил врачей после тычка в глаз
#Вячеслав Киселев
Бывший спецназовец героически дебютировал в UFC. Выстоял три раунда, хотя плохо видел одним глазом и сплевывал кровь
#Бенуа Сен-Дени
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