Русский судья снят с турнира UFC после скандального боя. Он игнорировал поток ударов и не пустил врачей после тычка в глаз

Мы рассказывали в отдельном материале о героизме бойца UFC Бенуа Сен-Дени. Это бывший спецназовец, который только дебютировал в промоушене. На UFC 267 Сен-Дени выстоял три раунда, хотя истекал кровью, получил тычок в глаз и удар в пах. У этого есть другая сторона – работа русского судьи Вячеслава Киселева. Он следил за состоянием бойцов внутри октагона.

Ключевой момент случился во втором раунде боя. Тогда бразилец Дос Сантос уже добивал Сен-Дени, но Киселев не остановил бой. Сен-Дени выпрямился сам, ответил сопернику несколькими тычками и достоял до завершения раунда. Дальше команда позволила Сен-Дени выйти на третий раунд. Многие посчитали это жестоким решением для его здоровья.

Сайт MMA Junkie обратил внимание на другую ситуацию внутри боя. Сам Дос Сантос спрашивал у судьи о возможной остановке боя, когда забивал Сент-Дени. На его вопросы Киселев никак не отреагировал. В третьем раунде Сен-Дени показывал ему, что плохо видит левым глазом. Даже в тот момент судья не выпустил врачей и позволил ему продолжать.