Русский судья снят с турнира UFC после скандального боя. Он игнорировал поток ударов и не пустил врачей после тычка в глаз
Мы рассказывали в отдельном материале о героизме бойца UFC Бенуа Сен-Дени. Это бывший спецназовец, который только дебютировал в промоушене. На UFC 267 Сен-Дени выстоял три раунда, хотя истекал кровью, получил тычок в глаз и удар в пах. У этого есть другая сторона – работа русского судьи Вячеслава Киселева. Он следил за состоянием бойцов внутри октагона.
Ключевой момент случился во втором раунде боя. Тогда бразилец Дос Сантос уже добивал Сен-Дени, но Киселев не остановил бой. Сен-Дени выпрямился сам, ответил сопернику несколькими тычками и достоял до завершения раунда. Дальше команда позволила Сен-Дени выйти на третий раунд. Многие посчитали это жестоким решением для его здоровья.
Сайт MMA Junkie обратил внимание на другую ситуацию внутри боя. Сам Дос Сантос спрашивал у судьи о возможной остановке боя, когда забивал Сент-Дени. На его вопросы Киселев никак не отреагировал. В третьем раунде Сен-Дени показывал ему, что плохо видит левым глазом. Даже в тот момент судья не выпустил врачей и позволил ему продолжать.
Инсайдер и авторитетный журналист ESPN Бретт Окамото напомнил в твиттере, что дальше Киселев был назначен на бой основного карда Анкалаев – Оздемир. Позже пошла информация от ESPN MMA: Киселев снят с этого поединка. Позже это подтвердилось: вместо Киселева внутри октагона поединок отработал Марк Годдард.
ESPN – вещатель и основной партнер по трансляциям UFC. Поэтому его информацию можно считать основной. Бывший боец UFC Даниэль Кормье работает на турнире комментатором. Он написал в твиттере: «Честно говоря, это худшая судейская работа, которую я видел в своей жизни». Кормье надеялся, что Сен-Дени сразу после боя поедет в больницу.
В официальном инстаграме UFC есть главный кадр с боя Дос Сантоса и Сен-Дени. Главные комментарии от фанатов – о плохой работе Киселева. Там же есть сравнение Киселева с судьей Марио Ямасаки. Он уже отстранен Уайтом за похожую работу на боях. Обычно Ямасаки позволял бою максимально затянуться, а останавливал его только в последний момент.
В 2015 году Вячеслав Киселев рассказывал о судейской работе: «На самом деле это звенья одной цепи – следить за здоровьем спортсменов и за соблюдением правил. Ведь часто именно нарушение правил ведет к причинению вреда здоровью спортсмена. Обе задачи очень важны». Теперь его оценивается так:
«Вячеслав Киселев уже отработал несколько турниров UFC и других турниров внутри России. Но после сегодняшнего дня он пропадет с радаров».
Возможно, Киселев стал первым судьей, который отстранен прямо в середине бойцовского турнира. Есть информация, что для этого специально звонил Марк Ратнер – вице-президент UFC по нормативным вопросам.
«Дэйна Уайт, когда видит Вячеслава Киселева».