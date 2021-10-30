Анкалаев – Оздемир
UFC
UFC 267
Магомед Анкалаев
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Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267
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Магомед Анкалаев и Волкан Оздемир провели бой в полутяжелом весе на UFC 267 в Абу-Даби. Поединок продлился три раунда.
Оздемир заканчивал бой с сечкой над левым глазом. Анкалаев в третий раз за карьеру в UFC победил единогласным судейским решением.
Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. Он дебютировал с поражения, но после этого ни разу не проиграл и теперь идет на серии из семи побед.
Оздемир проиграл пять из семи последних боев.
Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC
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