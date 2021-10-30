Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267

Магомед Анкалаев и Волкан Оздемир провели бой в полутяжелом весе на UFC 267 в Абу-Даби. Поединок продлился три раунда.

Оздемир заканчивал бой с сечкой над левым глазом. Анкалаев в третий раз за карьеру в UFC победил единогласным судейским решением.

Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. Он дебютировал с поражения, но после этого ни разу не проиграл и теперь идет на серии из семи побед.

Оздемир проиграл пять из семи последних боев.

Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC