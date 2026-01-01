Магомед Анкалаев

Дата рождения
2 июня 1992 г.
Достижения
Владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе
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Кто такой Анкалаев – звезда полутяжелого веса UFC. Проиграл дебютный бой на последней секунде, а теперь побеждает чаще всех
#Магомед Анкалаев