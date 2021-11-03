UFC
UFC 267
Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
03 ноября, 10:56
30 октября в Абу-Даби прошел UFC 267. Главные сюжеты из того ивента, связанные с российскими бойцами:
Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
После этого UFC обновил рейтинг. Изменения:
- Легкий вес: Ислам Махачев поднялся на четвертую строчку.
- Полусредний вес: Хамзат Чимаев теперь 10-й.
- Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев теперь на шестом месте.
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