UFC
UFC 267
Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев
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#UFC #Хамзат Чимаев #UFC 267 #Ислам Махачев #Магомед Анкалаев

UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях

03 ноября, 10:56

30 октября в Абу-Даби прошел UFC 267. Главные сюжеты из того ивента, связанные с российскими бойцами:

Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267

Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267

Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс

Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?

После этого UFC обновил рейтинг. Изменения:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт UFC
Другие события из UFC 267:
Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
Бывший спецназовец героически дебютировал в UFC. Выстоял три раунда, хотя плохо видел одним глазом и сплевывал кровь
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