Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс

Всего у Яна двое сыновей. Один из них родился в Таиланде в 2020 году – его назвали Константином. Там Ян проводил подготовку и из-за локдауна остался в стране на несколько месяцев. Мы писали в отдельном материале, как Ян регулярно готовится к боям в Таиланде.

Алджамейн Стерлинг удивительно мирно отреагировал на итог боя Ян – Сэндхаген. И тоже сказал о детях: «Папочка сегодня гордился своими детьми. Лучший дивизион в UFC». Перед этим он написал личный итог боя: «Блестящие бойцы! У меня 48:47 в пользу Яна. Вы заслужили этот победный крик. Отдохните и наслаждайтесь проделанной работой. Скоро увидимся».

Еще недавно Стерлинг бесился из-за другой ситуации. Ян проводил открытую тренировку в Абу-Даби. Там он показал удар, за который получил дисквалификацию по итогам чемпионского боя. Стерлинг так взбесился, что устроил в твиттере обсуждение ситуации. Его главный вывод: «Яну нравится терять проценты от продажи трансляций». Мы проясняли это отдельно.