Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. В пяти раундах он победил Кори Сэндхагена – этот бой стал лучшим на UFC 267. За него Петр Ян и Кори Сэндхаген получили денежный бонус. Ян отпраздновал победу вместе с семьей, которая прилетела в Абу-Даби. В октагон поднялись его жена и сын.
Ян обвязался российским флагом (с ним он выходил и на сам бой), а потом посадил на шею сына. Дальше была чемпионская речь с благодарностью близким: «Очень приятно, что моя семья была рядом. Я второй раз в Абу-Даби становлюсь чемпионом. Это для меня уже как мое родное место».
Так Ян ожидал судейское решение:
В Абу-Даби Ян в 2020 году впервые стал чемпионом UFC, когда победил Жозе Альдо. После этого отдал пояс Алджамейну Стерлингу, потому что нарушил правила и получил дисквалификацию. Во время интервью после нового чемпионского боя сын Яна трогал и рассматривал чемпионский пояс. Потом даже подержал его в руках:
Всего у Яна двое сыновей. Один из них родился в Таиланде в 2020 году – его назвали Константином. Там Ян проводил подготовку и из-за локдауна остался в стране на несколько месяцев. Мы писали в отдельном материале, как Ян регулярно готовится к боям в Таиланде.
Алджамейн Стерлинг удивительно мирно отреагировал на итог боя Ян – Сэндхаген. И тоже сказал о детях: «Папочка сегодня гордился своими детьми. Лучший дивизион в UFC». Перед этим он написал личный итог боя: «Блестящие бойцы! У меня 48:47 в пользу Яна. Вы заслужили этот победный крик. Отдохните и наслаждайтесь проделанной работой. Скоро увидимся».
Еще недавно Стерлинг бесился из-за другой ситуации. Ян проводил открытую тренировку в Абу-Даби. Там он показал удар, за который получил дисквалификацию по итогам чемпионского боя. Стерлинг так взбесился, что устроил в твиттере обсуждение ситуации. Его главный вывод: «Яну нравится терять проценты от продажи трансляций». Мы проясняли это отдельно.
Перед UFC 267 формально все выглядело так: победитель боя Ян – Сэндхаген получает временный пояс, а затем дерется против Стерлинга. После их поединка ясно, что шансов на титул лишается только Сэндхаген. Он последовательно проиграл Стерлингу, Диллашоу и Яну. Зато именно эти трое сейчас претендуют на постоянный пояс UFC. Из них только Ян полностью здоров.
Петр Ян в интервью выразил готовность на бой с любым из потенциальных соперников. Мы выделили главную фразу из его большого выступления. Ян сделал отсылку к травме Стерлинга и сказал о ситуации так: «Все знают, что он просто бегает сейчас. Я готов подраться с любым. Будь то Диллашоу или клоун Стерлинг».
Еще он назвал себя настоящим чемпионом UFC. И подтвердил это в твиттере через пару часов после боя: «Бесспорный чемпион UFC в легчайшем весе».