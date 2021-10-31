Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником

Кто такой Тейшейра?

Гловер Тейшейра – бразильский боец ММА. Он начал карьеру в 2002 году, а спустя 6 лет впервые связался с UFC. На тот момент Тейшейра уже жил в США, но из-за проблем с документами (у него просто не было визы) покинул страну и четыре года не мог попасть туда.

Тейшейра называет историю попадания в США самой экстремальной в своей жизни:

• Поехал туда без документов в 19 лет вместе с друзьями (у некоторых была судимость в Бразилии). По пути проезжал Гватемалу, Колумбию и Мексику.

• Главное испытание в этом путешествии для Тейшейры случилось в Сан-Диего. Там их встретили «койоты» (люди, которые переправляют людей через границу/штаты). Они сказали, что переправят Тейшейру и его друзей, только когда им заплатят, после чего посадили их в комнату на 12 дней. Все это время Тейшейра питался раз в день – ел только хлеб с фасолью. Благодаря этому он похудел на 11 кг.

• После освобождения Тейшейра попал в Бостон, откуда вылетел в Данбери (штат Коннектикут), где живет до сих пор.

• Тейшейра говорил, что работал первое время плотником и дворником. Параллельно он участвовал в любительских боксерских турнирах.

• Со временем Тейшейра дебютировал в любительском ММА, но не мог подписать контракт с официальными организациями из-за нелегального статуса: «Я держал контракт на 10 тысяч долларов и плакал. Нелегальный статус не давал мне права выступать официально».