Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
На UFC 267 главным боем вечера был поединок Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. Победа была за Тейшейрой, который сделал Блаховича во втором раунде удушающим приемом.
Тейшейра:
- Улучшил статистику до 33-7.
- Продлил победную серию до шести поединков подряд (в последний раз Тейшейра проигрывал в июле-2018 – тогда его побил Кори Андерсон).
- Впервые стал чемпионом UFC в 42 года, став самым возрастным действующим бойцом промоушена по этому показателю.
Кто такой Тейшейра?
Гловер Тейшейра – бразильский боец ММА. Он начал карьеру в 2002 году, а спустя 6 лет впервые связался с UFC. На тот момент Тейшейра уже жил в США, но из-за проблем с документами (у него просто не было визы) покинул страну и четыре года не мог попасть туда.
Тейшейра называет историю попадания в США самой экстремальной в своей жизни:
• Поехал туда без документов в 19 лет вместе с друзьями (у некоторых была судимость в Бразилии). По пути проезжал Гватемалу, Колумбию и Мексику.
• Главное испытание в этом путешествии для Тейшейры случилось в Сан-Диего. Там их встретили «койоты» (люди, которые переправляют людей через границу/штаты). Они сказали, что переправят Тейшейру и его друзей, только когда им заплатят, после чего посадили их в комнату на 12 дней. Все это время Тейшейра питался раз в день – ел только хлеб с фасолью. Благодаря этому он похудел на 11 кг.
• После освобождения Тейшейра попал в Бостон, откуда вылетел в Данбери (штат Коннектикут), где живет до сих пор.
• Тейшейра говорил, что работал первое время плотником и дворником. Параллельно он участвовал в любительских боксерских турнирах.
• Со временем Тейшейра дебютировал в любительском ММА, но не мог подписать контракт с официальными организациями из-за нелегального статуса: «Я держал контракт на 10 тысяч долларов и плакал. Нелегальный статус не давал мне права выступать официально».
• Когда Тейшейра получил несколько серьезных предложений от промоушенов, он посоветовался с юристом и вернулся в Бразилию. Оттуда он попросил у властей США вид на жительство. В первый раз получил отказ. Второй запрос был удовлетворен – в декабре-2011 он вернулся в США, где его все это время ждала жена.
Примерно в то же время он подписал контракт с UFC, а в 2012 году состоялся его первый бой в рамках организации. В мае того года Тейшейра побил Кайла Кингсбери на UFC 146. На тот момент Тейшейре было 32 года.
Перед боем с Блаховичем Тейшейра говорил: «Я научился никогда не подвергать сомнению волю Бога. Мне 42 года, я творю историю и борюсь за пояс. Все хорошо, я почти 10 лет здесь. Немного поздно попал в UFC, да, но в моем случае 10 лет – это тоже крутой результат».
Почему Тейшейра не брал чемпионский пояс раньше?
Тут просто: у него была всего одна попытка. После четырех побед подряд в UFC на старте Тейшейра в 2014-м получил титульный бой – против Джона Джонса за звание чемпиона в полутяжелом весе. И Тейшейра проиграл.
Через полгода – еще одно поражение. Потом – три победы, поражение, победа, поражение, победа, поражение. После последнего проигрыша (от Кори Андерсона в июле 2018-го) он говорил: «Я хотел уйти из UFC. Я был уже не молод. Мои соперники были быстрее. Я стал больше проигрывать. Помогли жена и тренеры: они убедили, что важно не сдаваться в моей ситуации».
Тейшейра адекватно оценил свою форму («Мне важно меняться, чтобы оставаться на высоком уровне»). В последнее время, по его словам, он стал больше отдыхать, меньше пить алкоголь и лучше следить за своим телом. В начале 2021-го Тейшейра сказал:
«Все это ради выступлений. У меня до сих пор есть навязчивая мысль стать чемпионом. После поражения от Андерсона я договорился с Дэйной [Уайтом], что получу бой за пояс, только если улучшу форму и статистику. Я перестроил режим. Честно говоря, никогда так серьезно не относился к своей карьере, как сейчас. Как видите, эти изменения дали мне важнейший шанс».
До боя с Блаховичем у него было пять побед подряд. 30 октября он в 42 года (через два дня после дня рождения) взял первый в карьере пояс.
Как изменился Тейшейра за 10 лет в UFC.
Эмоции Тейшейры после победы:
«Никогда не отпускайте свои мечты».