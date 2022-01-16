Русский боец нокаутировал соперника ударом в печень и станцевал вприсядку – это его дебют в UFC 🕺
В UFC состоялся первый турнир в 2022 году. Там дрался 30-летний боец из России Вячеслав Борщев. Его соперник по дебютному поединку – Дакота Буш. Бой завершился уже в первом раунде, когда Борщев пробил по корпусу. Он попал по печени Буша. Именно Борщев стал автором первой досрочной победы в UFC в 2022 году. И отметил победу танцем:
Вид с другого ракурса:
Борщев стал известным через канал «Боевые ботаники». Там участвовал в спаррингах, на примере которых разбирал технику бойцов. Еще Вячеслав Борщев – титулованный кикбоксер из Волгограда. В 2015 году он выиграл чемпионат России по кикбоксингу среди профессионалов в весовой категории 71кг. Позже уехал в США и постепенно перешел в MMA.
Четыре года назад он так говорил о кикбоксинге: «Профессиональный кикбоксинг – это хороший бизнес, на котором можно зарабатывать неплохие деньги. Столько, что у нас в Волгограде на это можно вполне достойно жить. Именно достойно жить – не выживать. Все-таки у нас в городе одна из лучших в мире школ кикбоксинга, и она готовит очень сильных бойцов».
В 2020 году Вячеслав Борщев проиграл раздельным решением Уиллу Старксу на турнире LFA 96. Дальше начался новый этап в его бойцовской карьере. В 2021-м Борщев провел три боя: дважды победно выступил в Titan FC, а затем победил Криса Дункана на Dana White's Contender Series 2021. Именно через турнир претендентов он официально пробился в UFC.
И так готовился к дебюту:
Сейчас Дэйна Уайт радуется первой победе Борщева в UFC. Он даже услышал звук удара по корпусу, а еще отметил выдержку Борщева в борьбе. Уайт боялся, что Борщеву будет сложно на таком уровне. При подготовке к UFC Борщев проводил спарринги с Юрайей Фейбером (и занимался в его лагере). В первых спаррингах Фейбер вообще задушил Борщева 15 раз. Позже тот говорил, что ненавидит борьбу.
Победа принесла Борщеву денежный бонус от UFC. Обычно он составляет 50 тысяч долларов. Так сам Борщев прокомментировал свою победу: «Я хорошо умею бить по печени. Это было круто. Это было здорово. Короткий удар прямо в корпус. Я доволен. Нужно обсудить со командой, когда я буду снова драться». Slava Claus – так UFC и фанаты называют Борщева и показывает его танцы:
В соцсетях сам Борщев публиковал видео с танцами еще в 2018-м:
Вячеслав Борщев подписал контракт с UFC на четыре боя. Лучшую реакцию на первое выступление Борщева выдал в соцсетях Ислам Махачев: «Борщев просто борщанул сегодня». Менеджер Виталий Тарасов вспомнил в инстаграме, что десять лет назад Борщев играл у него дома в приставку. Уже тогда он прогнозировал себе будущие успехи в спорте.