Русский боец нокаутировал соперника ударом в печень и станцевал вприсядку – это его дебют в UFC 🕺

Борщев стал известным через канал «Боевые ботаники». Там участвовал в спаррингах, на примере которых разбирал технику бойцов. Еще Вячеслав Борщев – титулованный кикбоксер из Волгограда. В 2015 году он выиграл чемпионат России по кикбоксингу среди профессионалов в весовой категории 71кг. Позже уехал в США и постепенно перешел в MMA.

Четыре года назад он так говорил о кикбоксинге: «Профессиональный кикбоксинг – это хороший бизнес, на котором можно зарабатывать неплохие деньги. Столько, что у нас в Волгограде на это можно вполне достойно жить. Именно достойно жить – не выживать. Все-таки у нас в городе одна из лучших в мире школ кикбоксинга, и она готовит очень сильных бойцов».

В 2020 году Вячеслав Борщев проиграл раздельным решением Уиллу Старксу на турнире LFA 96. Дальше начался новый этап в его бойцовской карьере. В 2021-м Борщев провел три боя: дважды победно выступил в Titan FC, а затем победил Криса Дункана на Dana White's Contender Series 2021. Именно через турнир претендентов он официально пробился в UFC.

И так готовился к дебюту: