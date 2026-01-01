Вячеслав Борщев

Дата рождения
8 января 1992 г.
Инфо
Российский боец UFC с 2021 г.
Лента
Материалы
Материалы
Русский боец нокаутировал соперника ударом в печень и станцевал вприсядку – это его дебют в UFC 🕺
#Вячеслав Борщев
Все материалы