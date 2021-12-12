Оливейра потерял очки сразу после защиты титула – их сорвал фанат. Чемпион UFC стоял перед толпой и просил их обратно
Чарльз Оливейра защитил пояс UFC в легком весе. На турнире UFC 269 он победил Дастина Порье. Так победная серия Оливейры достигла отметки в десять боев. У Ислама Махачева остается девять побед, но он еще даже не приблизился к поединку за титул. Мы подробно рассказывали, что Оливейра шел к нему с 2010 года. И преодолел кучу болезней (читать об этом – тут).
Одной из проблем Оливейры всегда было зрение. Поэтому он везде ходит в очках, но обычно не жалуется. В комментарии для The Athletic перед UFC 269 Оливейра сказал такую фразу о взятии пояса: «Если я достиг всего этого, хотя не обладаю стопроцентным зрением, то представьте, если бы оно у меня было». Там же объяснил, что во время боя видит соперника и без очков.
Журналист The Athletic Грег Розенштейн давно обращал внимание на очки Оливейры. В твиттере он еще после прошлого боя писал об этой стороне титула Оливейры. В обычной жизни Оливейра ходит в очках всегда. Снимает их только на время тренировок, официальных боев и празднований. Но даже во время выхода на бой против Порье он был в очках:
Уже позже Оливейра вообще лишился очков, когда отмечал победу на UFC 269. Получился такой мем по ситуации:
Все развивалось так: в момент прохода Оливейры через толпу фанат сорвал с него очки и ушел в сторону. Дальше сам Оливейра развернулся и попросил болельщиков вернуть их. На этом моменте оборвалась официальная трансляция боя. Случай с очками стал новым поводом для разговоров о зрении Оливейры. Теперь фанаты пишут: «Хочу знать точную остроту его зрения».
На того фаната Оливейра не обиделся: уже после боя поблагодарил толпу за качественную поддержку. Люди в твиттере обсуждали этот момент больше, чем результат самого боя. Были даже такие твиты: «Почувствуйте себя Оливейрой, у которого вырвали очки. Я слеп без моих». Позже Оливейра все-таки вернул очки. С Джастином Гейджи он встречался уже в них:
В обычной жизни Чарльз Оливейра носит очки из бразильского магазина Oticas Target. В инстаграме он даже публиковал отдельный пост, где рассказывал о спонсорских отношениях с этим магазином. Фанаты сравнивают очки Оливейры и супергероя Кларка Кента (Супермена). И пишут: «Мне нравится, что Оливейра выходит на бои в очках».
В последнее время важным увлечением Оливейры стали скачки. В перерывах между периодами подготовки он сам участвует в гонках. И всегда делает это в очках:
Выкладывал и такие мотивационные вещи: «Спокойной ночи, семья. Независимо от обстоятельств нельзя терять время». И показывал в приближении свои очки:
Они уже стали частью его чемпионского образа:
Перед турниром UFC 269 Оливейра подчеркивал, что заслуженно добрался до титула UFC. Его пик карьеры пришелся на момент, когда Хабиб Нурмагомедов официально отказался от боев. Оливейра сказал перед поединком с Порье: «Я показал себя чемпионом. Девять побед подряд, рекорды по бонусам, рекорд по нокаутам. Прямо сейчас нужна только успешная защита».
Чарльз Оливейра победил в десятый раз, но это не последнее испытание в его карьере. Следующей защитой будет бой с Джастином Гейджи. Для победителя боя Оливейра – Порье это почти официально анонсировал Дэйна Уайт. Ислам Махачев параллельно попробует снова догнать Оливейру по победам. У него остается бой с Дариушем, который состоится в феврале.
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье