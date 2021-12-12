Оливейра потерял очки сразу после защиты титула – их сорвал фанат. Чемпион UFC стоял перед толпой и просил их обратно

Чарльз Оливейра защитил пояс UFC в легком весе. На турнире UFC 269 он победил Дастина Порье. Так победная серия Оливейры достигла отметки в десять боев. У Ислама Махачева остается девять побед, но он еще даже не приблизился к поединку за титул. Мы подробно рассказывали, что Оливейра шел к нему с 2010 года. И преодолел кучу болезней (читать об этом – тут).

Одной из проблем Оливейры всегда было зрение. Поэтому он везде ходит в очках, но обычно не жалуется. В комментарии для The Athletic перед UFC 269 Оливейра сказал такую фразу о взятии пояса: «Если я достиг всего этого, хотя не обладаю стопроцентным зрением, то представьте, если бы оно у меня было». Там же объяснил, что во время боя видит соперника и без очков.

Журналист The Athletic Грег Розенштейн давно обращал внимание на очки Оливейры. В твиттере он еще после прошлого боя писал об этой стороне титула Оливейры. В обычной жизни Оливейра ходит в очках всегда. Снимает их только на время тренировок, официальных боев и празднований. Но даже во время выхода на бой против Порье он был в очках: