Чарльз Оливейра
UFC
Оливейра – Порье
UFC 269
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#Чарльз Оливейра #UFC #Оливейра – Порье #UFC 269

Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье

3 часа назад

UFC Europe

Чарльз Оливейра провел бой против Дастина Порье на UFC 269 и защитил чемпионский пояс в легком весе.

  • Оливейра продлил победную серию. До этого он выиграл девять боев подряд.
  • Последнее поражение было в 2017 году от Пола Фелдера, который победил техническим нокаутом. Всего он восемь раз проигрывал в UFC.
  • Последняя победа Оливейры была в мае-2021, когда он техническим нокаутом выиграл бой против Майкла Чендлера и впервые в карьере стал чемпионом легкого дивизиона.
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Источник:
Гол
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