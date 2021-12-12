Чарльз Оливейра
UFC
Оливейра – Порье
UFC 269
Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье
3 часа назад
Чарльз Оливейра провел бой против Дастина Порье на UFC 269 и защитил чемпионский пояс в легком весе.
- Оливейра продлил победную серию. До этого он выиграл девять боев подряд.
- Последнее поражение было в 2017 году от Пола Фелдера, который победил техническим нокаутом. Всего он восемь раз проигрывал в UFC.
- Последняя победа Оливейры была в мае-2021, когда он техническим нокаутом выиграл бой против Майкла Чендлера и впервые в карьере стал чемпионом легкого дивизиона.
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