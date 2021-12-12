Оливейра – Порье
UFC
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
UFC 269
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
3 часа назад
Дастин Порье и Чарльз Оливейра провели бой на UFC 269. Оливейра победил удушающим приемом в третьем раунде.
- Оливейра впервые защищал чемпионский пояс в легком весе. В мае-2021 он победил Майкла Чендлера и стал чемпионом дивизиона.
- Это третий бой Порье в 2021 году. В двух других он победил Конора Макгрегора. Оба боя завершились досрочно.
- Оливейра не проигрывает 10 боев подряд в UFC. Последнее поражение было в 2017 году от Пола Фелдера.
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC . Это ее 10-й титульный бой подряд
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