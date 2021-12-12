Оливейра – Порье
UFC
Дастин Порье
Чарльз Оливейра
UFC 269
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#Оливейра – Порье #UFC #Дастин Порье #Чарльз Оливейра #UFC 269

Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

3 часа назад

Дастин Порье и Чарльз Оливейра провели бой на UFC 269. Оливейра победил удушающим приемом в третьем раунде.

  • Оливейра впервые защищал чемпионский пояс в легком весе. В мае-2021 он победил Майкла Чендлера и стал чемпионом дивизиона.
  • Это третий бой Порье в 2021 году. В двух других он победил Конора Макгрегора. Оба боя завершились досрочно.
  • Оливейра не проигрывает 10 боев подряд в UFC. Последнее поражение было в 2017 году от Пола Фелдера.

Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC . Это ее 10-й титульный бой подряд

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Источник:
Гол
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