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Дастин Порье
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Дастин Порье
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Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
11 июля 2021, 10:43
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
#Конор Макгрегор
11 июля 2021, 09:35
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
#UFC 264
11 июля 2021, 08:20
Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»
#Конор – Порье
11 июля 2021, 08:12
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 264
#Конор – Порье
11 июля 2021, 07:35
Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264
#Конор – Порье
11 июля 2021, 06:15
Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
#Джоли Порье
10 июля 2021, 20:45
Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
#Конор – Порье
10 июля 2021, 20:30
«Я ломаю лица людей за деньги». Конор одержим богатством: меряет им карьеру, копит миллиард и покупает часы после каждого боя
#Конор Макгрегор
10 июля 2021, 20:40
Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить
#UFC 264
09 июля 2021, 11:42
Сколько Конор заработал за бой с Порье на UFC 264. Он опять проиграл и сломал ногу
#Конор – Порье
04 июля 2021, 18:16
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
24 января 2021, 14:10
Конор обругал Порье из-за пожертвований в его фонд и отменил третий бой. В ссору вклинились Хабиб и Чендлер
#Конор – Порье
12 апреля 2021, 22:45
Школьники позвонили в дверь чемпиона UFC за прогнозом боя Конора и Порье. Тот ответил и подарил карточки с автографами
#Джон Джонс
25 января 2021, 23:58
Мы проверили слова Хабиба – похоже, он не прав. Конор не бросал команду и не дрался с детьми. Но готовился к бою по-новому
1
#Конор Макгрегор
24 января 2021, 12:20
1
Разбираем бой Конор – Порье пошагово. Секрет победы – отбить ногу Конора лоукиками. Порье для этого терпел удары в первом раунде
#Конор – Порье
24 января 2021, 10:35
«Мы сегодня провели титульный бой, потому что Хабиб не планирует возвращаться». Победная речь Порье
#Дастин Порье
24 января 2021, 09:28
Как Конор реагирует на поражение: много хвалит Порье, аплодирует у сетки и обещает еще один бой в 2021-м
#Конор Макгрегор
24 января 2021, 09:20
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 257
#Конор – Порье
24 января 2021, 08:50
Зрители жалуются на сбои в трансляции UFC 257 и троллят Уайта. Он называл пиратов ублюдками и повысил цену на подписку
#UFC 257
24 января 2021, 07:45
«Он занимается личными делами, я не злюсь». Конор на пресс-конференции с Порье говорил о Хабибе больше, чем о бое на UFC 257
#Конор – Порье
21 января 2021, 19:23
Онлайн-трансляция боя Конор – Порье. Прямая трансляция UFC 257
4
#Конор – Порье
24 января 2021, 06:00
4
Сколько Конор заработает за бой с Порье на UFC 257
#Конор – Порье
21 января 2021, 21:17
Что означает это странное решение Хабиба? Почему он ждет чужой бой? Какие варианты будущего? Разбираемся с главными вопросами
#Хабиб Нурмагомедов
17 января 2021, 02:08
Программа тренировок Порье перед боем с Конором. Эти упражнения он делает на карантине перед взвешиванием
#Дастин Порье
14 января 2021, 21:32
Бой Конор – Порье будет титульным за чемпионство? Это разве по правилам? А как же Хабиб?
#Конор – Порье
05 января 2021, 18:55
Что ест Конор перед боем с Порье. Диета с яйцами, рагу и ванильным коктейлем
#Конор Макгрегор
14 января 2021, 15:50
Где смотреть бой Конор – Порье: прямая трансляция основного карда 24 января
3
#Конор – Порье
07 января 2021, 13:36
3
Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC
#Конор Макгрегор
30 сентября 2020, 22:34
Главный визажист UFC борется с раком: Джонс и Порье помогли деньгами, Намаюнас продаст форму
#Сьюзи Фритон
12 июля 2020, 09:50
Кто придумал обмен футболками. Месси сам просил только однажды. Почему «Милан» не поменялся с «Ливерпулем» в ЛЧ-2005
#Футбол
14 июня 2020, 06:00
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