Конор Макгрегор
UFC
UFC 264
Дастин Порье
Конор – Порье
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#Конор Макгрегор #Конор – Порье #UFC 264 #Дастин Порье #UFC

Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях

3 часа назад
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.

Главное событие UFC 264 – бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Все закончилось после первого раунда, когда Конор травмировал ногу. Дэйна Уайт подтвердил, что Порье подерется за чемпионский пояс в легком весе, и не исключил продолжения с Конором, когда тот вылечится. 

Счет в трилогии – 2:1 за Порье.

Что произошло?

За 10 секунд до конца первого раунда Конор и Порье обменялись ударами в стойке. После этого Конор шатнулся назад и упал. Нет, не из-за удара Порье, а потому что подвернул левую ногу.

Судья Херб Дин не остановил бой – Порье пошел на добивание. Конор сел перед сеткой и отбивался. Бой закончился техническим нокаутом, хотя Конор кричал про решение врачей. Говорил, что еще ничего не окончено.

После боя Порье сказал, что слышал щелчок. Врачи наложили Конору шину и увезли на носилках (Конор обещал, что на носилках увезут Порье). Но он все равно доволен:

Левой ногой Конор пытался ударить Порье на пресс-конференции, где назвал его жену мужиком и обещал смерть. Именно левая нога сломалась за секунды до первого раунда.

Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить

imago-images.de / Global Look Press

Конор повреждал пальцы на ноге перед Хабибом и уходил на костылях после прошлого боя с Порье

• В январе Конор и Порье проводили второй бой между собой. Порье победил техническим нокаутом во втором раунде. После поражения Конор шел на костылях и хромал на правую ногу: Порье специально тренировал лоукики и два раунда их пробивал. Конор сказал, что его нога мертва и сравнил ее с мячом из американского футбола. 

Insider писал, что Конор на полгода отстранен из-за подозрения на травмы правых большеберцовых и малоберцовых костей.

• Конор травмировал ногу перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году. За 2,5 недели до боя он на тренировке нанес удар и повредил два пальца. Нога распухла, поэтому Конор снизил нагрузку.

• За четыре последних боя Конор проиграл три раза и во всех повредил ногу. Сроки восстановления неизвестны. Завтра ему сделают операцию на голени. Это подтвердил Дэйна Уайт: «Мне показалось, что это лодыжка, но я не врач. Как только они сделают ему рентген и посмотрят, они точно узнают, что случилось».

Предположительная травма – перелом большеберцовой кости. Конор обещал продолжение, но проиграл трилогию.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Инстаграм UFC
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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