Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
Главное событие UFC 264 – бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Все закончилось после первого раунда, когда Конор травмировал ногу. Дэйна Уайт подтвердил, что Порье подерется за чемпионский пояс в легком весе, и не исключил продолжения с Конором, когда тот вылечится.
Счет в трилогии – 2:1 за Порье.
Что произошло?
За 10 секунд до конца первого раунда Конор и Порье обменялись ударами в стойке. После этого Конор шатнулся назад и упал. Нет, не из-за удара Порье, а потому что подвернул левую ногу.
Судья Херб Дин не остановил бой – Порье пошел на добивание. Конор сел перед сеткой и отбивался. Бой закончился техническим нокаутом, хотя Конор кричал про решение врачей. Говорил, что еще ничего не окончено.
После боя Порье сказал, что слышал щелчок. Врачи наложили Конору шину и увезли на носилках (Конор обещал, что на носилках увезут Порье). Но он все равно доволен:
Левой ногой Конор пытался ударить Порье на пресс-конференции, где назвал его жену мужиком и обещал смерть. Именно левая нога сломалась за секунды до первого раунда.
Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить
Конор повреждал пальцы на ноге перед Хабибом и уходил на костылях после прошлого боя с Порье
• В январе Конор и Порье проводили второй бой между собой. Порье победил техническим нокаутом во втором раунде. После поражения Конор шел на костылях и хромал на правую ногу: Порье специально тренировал лоукики и два раунда их пробивал. Конор сказал, что его нога мертва и сравнил ее с мячом из американского футбола.
Insider писал, что Конор на полгода отстранен из-за подозрения на травмы правых большеберцовых и малоберцовых костей.
• Конор травмировал ногу перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году. За 2,5 недели до боя он на тренировке нанес удар и повредил два пальца. Нога распухла, поэтому Конор снизил нагрузку.
• За четыре последних боя Конор проиграл три раза и во всех повредил ногу. Сроки восстановления неизвестны. Завтра ему сделают операцию на голени. Это подтвердил Дэйна Уайт: «Мне показалось, что это лодыжка, но я не врач. Как только они сделают ему рентген и посмотрят, они точно узнают, что случилось».
Предположительная травма – перелом большеберцовой кости. Конор обещал продолжение, но проиграл трилогию.