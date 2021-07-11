Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях

Конор повреждал пальцы на ноге перед Хабибом и уходил на костылях после прошлого боя с Порье

• В январе Конор и Порье проводили второй бой между собой. Порье победил техническим нокаутом во втором раунде. После поражения Конор шел на костылях и хромал на правую ногу: Порье специально тренировал лоукики и два раунда их пробивал. Конор сказал, что его нога мертва и сравнил ее с мячом из американского футбола.

Insider писал, что Конор на полгода отстранен из-за подозрения на травмы правых большеберцовых и малоберцовых костей.

• Конор травмировал ногу перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году. За 2,5 недели до боя он на тренировке нанес удар и повредил два пальца. Нога распухла, поэтому Конор снизил нагрузку.

• За четыре последних боя Конор проиграл три раза и во всех повредил ногу. Сроки восстановления неизвестны. Завтра ему сделают операцию на голени. Это подтвердил Дэйна Уайт: «Мне показалось, что это лодыжка, но я не врач. Как только они сделают ему рентген и посмотрят, они точно узнают, что случилось».

Предположительная травма – перелом большеберцовой кости. Конор обещал продолжение, но проиграл трилогию.