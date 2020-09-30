Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC
Уайт назвал слитую переписку грязным поступком. Гейджи за это послал Конора
Недавно 38-летний Диего Санчес, который побил Джейка Мэттьюса, сказал, что перед завершением карьеры мечтает о бое с Конором Макгрегором. В ответ на это Конор слил переписку с Дэйной Уайтом, в которой видно, что Конор выпрашивал Санчеса у босса UFC еще до разгара эпидемии коронавируса, но Уайт отказался.
Конор: Бой в мае в Лос-Анджелесе. Я против Диего в Дублине в августе. Реванш в конце года. Бой против Диего в Дублине станет бомбой
Уайт: Нас нужно лишить лицензии промоутера за такой бой.
Конор: Я увидел, что он провел один из лучших своих боев, если честно. Кто следующий, Гейджи? Когда? Где? Давай начнем.
Уайт: Ты этого хочешь? Я скажу человеку, он сделает звонок и все устроит.
Конор: Превосходно. Что по дате?
Уайт: International Fight Week
Конор: Это что? Июль? Ждать целый год.
Уайт: Да, июль. Это самое быстрое, что мы можем сделать.
Конор: Слишком долго. Мне нужно в мае.
Уайт: В мае мы проводим все мелкие бои пока рынок шаткий. Июль – самое раннее, что мы можем тебе сделать. 11 июля в Вегасе. Это будет первый турнир в США за долгое время. Я работал над организацией турнира целый день. Это ближайшая дата».
Есть две реакции на поступок Конора:
1. От Дэйны Уайта: «Люди выносят мне мозг. Но существует мужской кодекс. Это один из самых грязных поступков, которые можно сделать. Мы лишь говорили с Конором о Диего Санчесе. Когда ты, будучи вторым или третьим номером рейтинга, говоришь мне, что хочешь драться с нерейтинговым 39-летним Санчесом в мэйн-ивенте турнира в Лос-Анджелесе, я скажу тебе «нет».
2. От Джастина Гейджи: «Ты плохо поступил с боссом. Делаешь все, чтобы не выглядеть сукой. В январе я много раз вызывал тебя, но ты даже не пикнул. Мой менеджер спрашивал меня, хочу ли я драться с тобой после Тони. Но, знаешь, иди-ка ты на ***. Ты-то сам не хотел никогда драться со мной, ты предпочитаешь легкую дорогу».
Конор не ответил на слова Гейджи. Зато написал, что: а) Бесят промоутеры и журналисты, которые «не уважают вклад бойцов в игру»; б) Все еще мечтает о бое с Санчесом – «Ты пионер этого вида спорта».
Конор и Порье согласовали благотворительный бой. Уайт тут же предложил им поединок в UFC
Сейчас Конор устраивает топовый бой в обход UFC. Соперник – Дастин Порье. В твиттере Конор написал:
«Эй, бро. Хочешь благотворительный бой по правилам ММА? Я пожертвую миллион в твой благотворительный фонд. Заключи сделку с телевидением или продай PPV».
Еще из письма Конора:
- Бой в Дублине 12 декабря.
- Бой по правилам ММА, никаких взвешиваний.
- Конор организовывает переезд и проживание для всей семьи Порье.
Порье ответил: «Я в деле. Давай сделаем это».
А вот ответ Конора: «Отлично, ты хороший человек, Дастин. Я очень уважаю твою благотворительную деятельность».
Уже даже есть афиша:
К теме прилепился Хорхе Масвидаль: «Я тоже настраиваюсь. С удовольствием пожертвую миллион в фонд Порье».
Мимо этой переписки не прошел Дэйна Уайт. В интервью он сказал, что ему понравилась эта идея и что теперь UFC предложит им бой – он и организаторы ждут их согласия.