Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC

Конор: Бой в мае в Лос-Анджелесе. Я против Диего в Дублине в августе. Реванш в конце года. Бой против Диего в Дублине станет бомбой

Уайт: Нас нужно лишить лицензии промоутера за такой бой .

Конор: Я увидел, что он провел один из лучших своих боев, если честно. Кто следующий, Гейджи? Когда? Где? Давай начнем.

Уайт: Ты этого хочешь? Я скажу человеку, он сделает звонок и все устроит.

Конор: Превосходно. Что по дате?

Уайт: International Fight Week

Конор: Это что? Июль? Ждать целый год.

Уайт: Да, июль. Это самое быстрое, что мы можем сделать.

Конор: Слишком долго. Мне нужно в мае .

Уайт: В мае мы проводим все мелкие бои пока рынок шаткий. Июль – самое раннее, что мы можем тебе сделать. 11 июля в Вегасе. Это будет первый турнир в США за долгое время. Я работал над организацией турнира целый день. Это ближайшая дата».