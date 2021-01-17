Хабиб Нурмагомедов
UFC 257
MMA
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Дэйна Уайт
Жорж Сен-Пьер
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #Конор Макгрегор #Дастин Порье #Дэйна Уайт #UFC 257 #Жорж Сен-Пьер

Что означает это странное решение Хабиба? Почему он ждет чужой бой? Какие варианты будущего? Разбираемся с главными вопросами

час назад

Момент из боя Хабиба и Конора в 2018 году.

твиттер UFC

Все 16 января мы ждали новости о возращении Хабиба. Но получили − воду: он вернется, если ему понравится бой Конор − Порье. Что-что? Как это вообще понимать? Зачем ему привязываться к другому бою?

Да, (не)решение выглядит странно и даже разочаровывающе. Но в этом шаге есть логика.

Хабиб обещал, что не вернется в UFC. Продержался 83 дня – теперь почти готов

Хабиб точно вернется ради особенного боя. Из-за слабой формы Конора после его поражения и из-за срыва (пять попыток мимо!) договоренностей по Фергюсону, два последних боя Хабиб провел с незвездными бойцами. Это сильные, уважаемые ребята − но в соперничестве с ними для миллионной аудитории была только односторонняя афиша формата «Хабиб VS Соперник Хабиба».

Он не испытывал к ним особых чувств и личных счетов: как бы просто дрался за карьеру и статус. Из-за этого его финиш в UFC получился триумфальным, но не очень сюжетным: если вы не погруженный фанат единоборств, то сейчас сходу даже вряд ли назовете отличия в победах над Порье и Гейджи.

Еще одна важная цель − добить цифры статистики побед до золотой отметки 30-0.

Хабиб, конечно, хочет яркое соперничество. Поэтому он ждет итог боя Конор − Порье. Если победит Порье, то драться с ним ему бессмысленно. Во-первых, он его недавно уже победил. Во-вторых, это не похоже на поединок с особенным бойцом, ради которого надо нарушать собственное слово.

Если победит Конор и сделает это эффектно, то между ними случится реванш. Конор желал его все эти годы, Хабиб небрежно отмахивался от его провокаций как от недостойного. Но: 1) Конор возвращается из кризисной ямы: его победа станет уже второй подряд, 2) В любом случае он главный антагонист Хабиба во вселенной UFC и единственный, кто соперничает с ним в медийности.

Их реванш − это очень остро, очень статусно и − что тоже важно − очень-очень прибыльно для обеих сторон независимо от итога. Побить Конора второй раз − это закрыть вообще все вопросы в их споре (в прошлый раз он тоже победил его после серии из двух подряд побед у Конора).

Возможно, для Хабиба еще важен момент с последствиями: после их первого боя он спровоцировал массовую драку и большие юридические проблемы для себя. Сейчас есть шанс тоже победить, но уже хладнокровно и безукоризненно для репутации.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что если победит Порье? Хабиб не вернется?

Тут есть два варианта развития событий.

1. Да, он не вернется. Скажет, что в UFC нет достойных соперников и он прошел все уровни.

2. Более вероятный вариант − потому что не зря же он вообще запустил это гадание о возвращении. Если победит Порье, Хабиб закроет давний гештальт − встретиться с Жоржем Сен-Пьером. Это ветеран, легенда и очень важная фигура в пантеоне UFC. Сен-Пьер не дрался три года и официально закончил еще в 2019-м. Но в мире, где дерется 54-летний Майк Тайсон, бывают любые возвращения.

Хабиб давно и много говорил о Сен-Пьере, этой встречи точно хотел отец, для его команды это будет очень важная проверка силы и подлинного величия. Может быть, не менее важная, чем лидерство в рейтинге бойцов всех весовых категорий.

В пользу этого варианта говорят еще слова Уайта: если Хабиб подерется с Сен-Пьером, то он заранее отдаст титул. Мы знаем: верить Уайту нельзя ни в чем, но тут интересен просто факт введения Сен-Пьера в инфополе именно сейчас.

3. Хабиб все-таки дерется с Порье. Потому что тот на морали заслужил шанс, из-за благотворительности или их хороших отношений. Только мы сами в это совсем не верим.

Есть еще один вариант над всеми этими: Хабиб и Уайт все решили независимо от имен и просто раскручивают ивент UFC 257. Ох.

Где смотреть бой Конор – Порье

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