Что означает это странное решение Хабиба? Почему он ждет чужой бой? Какие варианты будущего? Разбираемся с главными вопросами

Все 16 января мы ждали новости о возращении Хабиба. Но получили − воду: он вернется, если ему понравится бой Конор − Порье. Что-что? Как это вообще понимать? Зачем ему привязываться к другому бою?

Да, (не)решение выглядит странно и даже разочаровывающе. Но в этом шаге есть логика.

Хабиб обещал, что не вернется в UFC. Продержался 83 дня – теперь почти готов

Хабиб точно вернется ради особенного боя. Из-за слабой формы Конора после его поражения и из-за срыва (пять попыток мимо!) договоренностей по Фергюсону, два последних боя Хабиб провел с незвездными бойцами. Это сильные, уважаемые ребята − но в соперничестве с ними для миллионной аудитории была только односторонняя афиша формата «Хабиб VS Соперник Хабиба».

Он не испытывал к ним особых чувств и личных счетов: как бы просто дрался за карьеру и статус. Из-за этого его финиш в UFC получился триумфальным, но не очень сюжетным: если вы не погруженный фанат единоборств, то сейчас сходу даже вряд ли назовете отличия в победах над Порье и Гейджи.

Еще одна важная цель − добить цифры статистики побед до золотой отметки 30-0.